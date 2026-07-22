Convocan a un banderazo en Mar del Plata para que Dibu Martínez no se vaya de la Selección

Después de que el arquero campeón del mundo sembrara dudas sobre su continuidad con la camiseta celeste y blanca, se espera una emocionante movilización en su ciudad natal.

Este miércoles a las 11:30, fanáticos y vecinos se reunirán en la emblemática gigantografía de Emiliano "Dibu" Martínez, en Mar del Plata. La movilización tiene un objetivo unánime: pedirle al arquero campeón del mundo que no abandone la Selección Argentina.

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La movilización se gestó luego de que el actual guardameta del Aston Villa publicara un mensaje tras la final del Mundial, en el que sugirió que era momento de analizar "si es tiempo de dar un paso al costado" . Ante esto, los organizadores invitaron a la comunidad a concurrir con camisetas y banderas albicelestes bajo la consigna "No te vayas, Dibu".

Consultado sobre el tema al regresar a la ciudad, su padre, Alberto "Beto" Martínez, prefirió no dar definiciones sobre la carrera de su hijo: "Eso no me lo pregunten a mí, soy el padre. Él tendrá que decidir sus cosas, tiene 33 años", señaló. Sin embargo, aseguró que el futbolista "está bien" y valoró el desempeño del plantel argentino pese a las complicaciones físicas sufridas en el tramo final del torneo.

Finalmente, "Beto" dejó abierta la posibilidad de una pronta llegada del arquero a "La Feliz". "No puedo decir si Emiliano viene a Mar del Plata, pero saben que soy mentiroso", comentó entre sonrisas, alimentando la ilusión de los vecinos que este miércoles buscarán hacerle llegar su respaldo incondicional.

El duelo frente a España en la final del Mundial 2026 que selló el subcampeonato de la Selección argentina no impidió que los futbolistas de la Selección argentina obtuvieran el reconocimiento de sus familiares e hinchas por la campaña realizada. En ese contexto, Mandinha, esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, compartió un extenso mensaje en sus redes sociales dedicado al arquero, a su fortaleza y al acompañamiento recibido.

La pareja del campeón del mundo en Catar 2022 reveló que el marplatense disputó el torneo con una lesión que incluso puso en duda su presencia. Además, repasó el sacrificio que realizó durante las semanas previas al debut y destacó el esfuerzo que hizo para defender el arco de la Albiceleste.

Instagram: /mandinha_martinez_

"Diste absolutamente todo. Dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria y todos lo vieron", escribió Mandinha y agregó: "no es por los trofeos o las medallas, sino por el hombre que sos". Además, la mujer aseguró que llegó el momento de "descansar, sanar y disfrutar a las personas que más te aman".

La lesión que casi deja al Dibu Martínez sin Mundial

"Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto", escribió la esposa del arquero al recordar los días previos al inicio de la Copa del Mundo.

Mandinha contó que distintos médicos y especialistas le recomendaron someterse a una cirugía, aunque esa decisión prácticamente lo dejaba sin posibilidades de disputar el torneo. "Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser", expresó.

También recordó las semanas marcadas por el dolor y la incertidumbre. Según relató, Martínez atravesó radiografías, yesos y noches sin dormir, además de entrenarse en soledad mientras el resto del plantel trabajaba con normalidad bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

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"Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste", concluyó.

El agradecimiento de Mandinha a los hinchas argentinos

En otra parte de las historias, la brasileña les dedicó unas palabras a los simpatizantes de la Albiceleste y explicó cómo vivió el Mundial junto a su familia. "Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos sí. Durante este Mundial canté con ustedes, lloré con ustedes, celebré con ustedes y sufrí con ustedes".

La esposa del arquero también destacó el respaldo que encontró dentro del grupo que acompañó a la Selección durante toda la competencia. "El apoyo y el amor dentro de este grupo de familias es algo que nunca voy a olvidar. Fueron lo más: apoyando una a otra", escribió, además de agradecer al cuerpo de trabajo que acompañó a Martínez.

Instagram mandinha_martinez_1 Instagram: /mandinha_martinez_

Mandinha recordó el desgaste que implicó acompañar al plantel durante la Copa del Mundo. "Los viajes constantes cada dos o tres días, abrir y cerrar valijas, aeropuertos, micros, taxis, hoteles, distintas ciudades... Fue agotador para cada jugador, cada esposa, cada hijo y cada familiar que vivió este camino juntos. Y aun así, en medio de todo ese caos, este grupo se hizo más fuerte".

Por último, resaltó el apoyo que recibió la Selección incluso después de la derrota en la final. "Lo que más me conmovió fue que, incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábamos, los argentinos nunca dejaron de cantar. Se quedaron hasta el último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos irse solos. Eso es lo que hace a Argentina tan única", concluyó.