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Es una de las figuras de la TV y tomaron una contundente decisión con su programa

Un inesperado movimiento detrás de escena abrió interrogantes y dejó múltiples repercusiones que siguen dando que hablar.

En un canal de aire hubo una fuerte determinación.

En un canal de aire hubo una fuerte determinación.

La televisión volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Ángel de Brito revelara una importante modificación en la programación de El Nueve que afecta directamente a Flor de la V. La conductora sufrió el recorte de media hora de Los Profesionales de Siempre, una decisión que ya comenzó a generar repercusiones dentro de la industria televisiva y entre los seguidores del ciclo.

En un reconocido programa de espectáculos revelaron que un panelista se hizo una curiosa intervención.
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El conductor fue categórico al brindar la información y remarcó que "ahora le sacaron media hora a Flor de la V", dejando en claro que la modificación ya estaba definida por las autoridades del canal. Además, explicó que la noticia le llegó a través de una colega y aclaró que el programa continuará al aire, aunque con una duración menor.

La información fue difundida por el periodista durante su programa de Bondi, donde explicó que el cambio ya fue implementado por la emisora y forma parte de una reestructuración de la grilla. Posteriormente agregó que dentro del canal se comunicó oficialmente el cambio bajo el anuncio de "cambio de programación en Canal 9", precisando que la única modificación era el recorte horario del ciclo conducido por Florencia de la V.

Flor de la V en Los Profesionales de Siempre en El Nueve.

Flor de la V en Los Profesionales de Siempre en El Nueve.

Durante el análisis televisivo, De Brito también vinculó la decisión con el rendimiento de audiencia. El periodista comparó los números de los programas de espectáculos de la tarde y sostuvo: "Mariana hizo 2.2 con DDM y Los Profesionales de Siempre con 1.3, que anda ahí", reflejando la fuerte competencia que atraviesa la franja vespertina. Sin embargo, relativizó el impacto del recorte al recordar que "igual es largo, dura dos horas", una afirmación que deja entrever que el ciclo todavía conserva una presencia importante dentro de la programación de El Nueve.

El look mundialista de Flor de la V

Mientras atraviesa este momento profesional, Flor de la V también fue noticia por un motivo completamente diferente. La conductora sorprendió en sus redes sociales con una producción de moda inspirada en la Selección argentina, donde apostó por demostrar que es posible crear diferentes estilismos reutilizando las mismas prendas.

Su mensaje, cuando la Copa del Mundo estaba en curso, fue contundente: "¿Quién dijo que hay que comprar más ropa para tener más looks?". Para la primera propuesta eligió un refinado conjunto integrado por un tapado fuzzy celeste pastel, una remera blanca, jeans mom de tiro alto, cinturón blanco y sandalias plateadas de taco aguja. El estilismo fue acompañado por un rodete bajo con raya al medio, maquillaje natural y accesorios dorados que reforzaron una estética elegante con un claro guiño a los colores argentinos.

Flor de la V mostró su impresionante look albiceleste para alentar a la Selección.

Flor de la V mostró su impresionante look albiceleste para alentar a la Selección.

La segunda versión transformó completamente el mismo conjunto. Flor optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y añadió accesorios inspirados en la bandera nacional, entre ellos un sobre de cuero en celeste y blanco con una referencia al Sol de Mayo. También incorporó un cárdigan brillante y unas llamativas medias con franjas albicelestes y el emblemático número 10, logrando un look pensado especialmente para acompañar la pasión por la Selección con un estilo glamoroso y moderno.

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