Con dos argentinos, la FIFA reveló cuál fue el 11 ideal del Mundial 2026 El ente rector dio a conocer los resultados del equipo elegido por los hinchas, luego de la consagración de España. Por Agregar C5N en









Messi y Licha Martínez fueron los argentinos que quedaron dentro del 11 ideal de FIFA. X: Selección

Una vez finalizado el Mundial 2026, FIFA convocó a los fanáticos del fútbol a sumarse a las votaciones más resonantes del torneo. Con la elección aún abierta al mejor gol, ahora dio a conocer los resultados del 11 ideal donde dos argentinos entraron el equipo de los sueños.

A través de una votación en el sitio oficial, los fanáticos tuvieron un período para emitir su sufragio y si bien en un principio había cinco argentinos, solamente Lionel Messi y Lisandro Martínez quedaron entre los mejores, además de tres españoles, campeones del mundo.

Del equipo campeón, Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri son los únicos que los destacados por la gente que podía votar, que junto a Francia son los países que más jugadores terminaron aportando, con Michael Olisé, Dayot Upamecano y Kylian Mbbape.

El once lo completan tres jugadores de otros tres conjuntos: Jude Bellingham de Inglaterra con la medalla de bronce, Earling Haaland de Noruega y la sorpresa, Vozinha con Cabo Verde, en el arco.

El equipo del 11 ideal del Mundial 2026 FIFA Qué jugadores estaban en la lista para el 11 ideal de FIFA Si bien en la votación final terminaron Lionel Messi y Lisandro Martínez, en la votación en el 11 ideal, también hubo otros 3 argentinos en la lista.