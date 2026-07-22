Qué se sabe sobre la supuesta crisis de pareja de Franco Colapinto y Maia Reficco Las señales en redes sociales que encendieron las alarmas sobre el presente del piloto y la actriz. Agregar C5N en









Los detalles sobre la supuesta crisis de la pareja.

Las versiones sobre un posible distanciamiento entre Franco Colapinto y Maia Reficco cobraron un fuerte impulso en las últimas semanas. La relación, que se había oficializado públicamente durante un evento en Palermo luego de meses de especulaciones, parece atravesar un momento de incertidumbre. Los rumores comenzaron a circular con fuerza debido a la repentina falta de exposiciones públicas de ambos en el circuito del automovilismo y en las redes sociales.

El disparador del tema en la agenda mediática local surgió tras el análisis de la periodista Marina Calabró en Primicias Ya, donde se hizo eco de las indagaciones realizadas por la cuenta especializada @f1gossip._.monger. El punto central del análisis radica en que la pareja no se muestra junta en el paddock desde el Gran Premio de Mónaco disputado en junio. A esto se sumaron trascendidos sobre una supuesta discusión tras el Gran Premio de Barcelona y el posterior distanciamiento físico durante eventos deportivos y compromisos personales de cada uno.

Uno de los detalles que más encendió las alarmas de los seguidores fue la frialdad virtual durante el cumpleaños de la actriz el pasado 14 de julio, fecha en la que el piloto no le dedicó ningún saludo público. Esta actitud contrastó con el gesto de Reficco en mayo, cuando acompañó el cumpleaños del deportista con románticas imágenes en París y el mensaje “Que los cumplas feliz”. Sobre este comportamiento, Calabró detalló: “Él empezó a ponerle ‘Me Gusta’ a fotos de mujeres. Ella, cuando se entera de todos estos rumores, empieza a likear fotos viejas de él”.

A pesar del silencio de los protagonistas, las apretadas agendas laborales de ambos emergen como una explicación alternativa a la brecha. Mientras la actriz estuvo abocada a la promoción de su próxima película en Los Ángeles durante el Gran Premio de Austria, el piloto continuó concentrado en su calendario deportivo en el Gran Premio de Bélgica. La propia conductora remarcó las dudas del caso al señalar: “Lo dejamos como una incógnita porque ya las redes sociales expertas en Fórmula 1 los tienen apuntados hace rato porque es cierto que o bajaron el perfil o hay una distancia”.

Por su parte, las últimas declaraciones públicas de la artista dejaron entrever que el afecto se mantiene intacto, más allá de las distancias geográficas. Durante una entrevista concedida a Entertainment Tonight a fines de junio, la joven abordó por primera vez su vínculo afectivo con el piloto y expresó: “Cuando se trata de alguien a quien amás (como tu pareja), lo único que podés desear es que sea feliz y que pueda hacer lo que lo apasiona”. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura oficial.

Cómo se conocieron Franco Colapinto y Maia Reficco El romance entre el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y la actriz y cantante Maia Reficco comenzó a gestarse de manera muy natural a principios de 2026. El acercamiento inicial entre ambos argentinos se dio gracias a un grupo de amigos en común que comparten en el ambiente internacional. Al tener agendas que cruzan constantemente las fronteras debido a sus carreras, las primeras salidas ocurrieron en un contexto de absoluta complicidad juvenil, alejados inicialmente de los flashes mediáticos. Franco Colapinto junto a su novia, la actriz y cantante argentino-estadounidense Maia Reficco. Fuente: Redes sociales. Los primeros rumores fuertes en Argentina se encendieron cuando se viralizó una foto de la actriz posando con el casco de automovilismo de Franco. A partir de ese guiño en las redes sociales, los encuentros privados mutaron rápidamente hacia citas públicas en Europa. El vínculo avanzó tanto que la artista decidió radicarse en Madrid para estar mucho más cerca de él, consolidando lo que empezó como un interés de verano en una relación formal. La confirmación total ante el público argentino e internacional se dio cuando la pareja se mostró unida en el paddock de la Fórmula 1, caminando de la mano y compartiendo mates en el Gran Premio de Miami. Desde entonces, Reficco se convirtió en un pilar fundamental en los boxes del corredor oriundo de Pilar, expresando públicamente el profundo orgullo que siente al acompañarlo a hacer lo que ama.