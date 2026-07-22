IR A
IR A

Qué se sabe sobre la supuesta crisis de pareja de Franco Colapinto y Maia Reficco

Las señales en redes sociales que encendieron las alarmas sobre el presente del piloto y la actriz.

Los detalles sobre la supuesta crisis de la pareja.

Los detalles sobre la supuesta crisis de la pareja.

Las versiones sobre un posible distanciamiento entre Franco Colapinto y Maia Reficco cobraron un fuerte impulso en las últimas semanas. La relación, que se había oficializado públicamente durante un evento en Palermo luego de meses de especulaciones, parece atravesar un momento de incertidumbre. Los rumores comenzaron a circular con fuerza debido a la repentina falta de exposiciones públicas de ambos en el circuito del automovilismo y en las redes sociales.

Franco Colapinto logró sumar puntos en 6 de las 10 fechas del 2026.
Te puede interesar:

En una gran carrera, Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y sumó otro punto

El disparador del tema en la agenda mediática local surgió tras el análisis de la periodista Marina Calabró en Primicias Ya, donde se hizo eco de las indagaciones realizadas por la cuenta especializada @f1gossip._.monger. El punto central del análisis radica en que la pareja no se muestra junta en el paddock desde el Gran Premio de Mónaco disputado en junio. A esto se sumaron trascendidos sobre una supuesta discusión tras el Gran Premio de Barcelona y el posterior distanciamiento físico durante eventos deportivos y compromisos personales de cada uno.

Uno de los detalles que más encendió las alarmas de los seguidores fue la frialdad virtual durante el cumpleaños de la actriz el pasado 14 de julio, fecha en la que el piloto no le dedicó ningún saludo público. Esta actitud contrastó con el gesto de Reficco en mayo, cuando acompañó el cumpleaños del deportista con románticas imágenes en París y el mensaje “Que los cumplas feliz”. Sobre este comportamiento, Calabró detalló: “Él empezó a ponerle ‘Me Gusta’ a fotos de mujeres. Ella, cuando se entera de todos estos rumores, empieza a likear fotos viejas de él”.

A pesar del silencio de los protagonistas, las apretadas agendas laborales de ambos emergen como una explicación alternativa a la brecha. Mientras la actriz estuvo abocada a la promoción de su próxima película en Los Ángeles durante el Gran Premio de Austria, el piloto continuó concentrado en su calendario deportivo en el Gran Premio de Bélgica. La propia conductora remarcó las dudas del caso al señalar: “Lo dejamos como una incógnita porque ya las redes sociales expertas en Fórmula 1 los tienen apuntados hace rato porque es cierto que o bajaron el perfil o hay una distancia”.

Por su parte, las últimas declaraciones públicas de la artista dejaron entrever que el afecto se mantiene intacto, más allá de las distancias geográficas. Durante una entrevista concedida a Entertainment Tonight a fines de junio, la joven abordó por primera vez su vínculo afectivo con el piloto y expresó: “Cuando se trata de alguien a quien amás (como tu pareja), lo único que podés desear es que sea feliz y que pueda hacer lo que lo apasiona”. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura oficial.

Cómo se conocieron Franco Colapinto y Maia Reficco

El romance entre el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y la actriz y cantante Maia Reficco comenzó a gestarse de manera muy natural a principios de 2026. El acercamiento inicial entre ambos argentinos se dio gracias a un grupo de amigos en común que comparten en el ambiente internacional. Al tener agendas que cruzan constantemente las fronteras debido a sus carreras, las primeras salidas ocurrieron en un contexto de absoluta complicidad juvenil, alejados inicialmente de los flashes mediáticos.

Los primeros rumores fuertes en Argentina se encendieron cuando se viralizó una foto de la actriz posando con el casco de automovilismo de Franco. A partir de ese guiño en las redes sociales, los encuentros privados mutaron rápidamente hacia citas públicas en Europa. El vínculo avanzó tanto que la artista decidió radicarse en Madrid para estar mucho más cerca de él, consolidando lo que empezó como un interés de verano en una relación formal.

La confirmación total ante el público argentino e internacional se dio cuando la pareja se mostró unida en el paddock de la Fórmula 1, caminando de la mano y compartiendo mates en el Gran Premio de Miami. Desde entonces, Reficco se convirtió en un pilar fundamental en los boxes del corredor oriundo de Pilar, expresando públicamente el profundo orgullo que siente al acompañarlo a hacer lo que ama.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la largada, Colapinto había escalado 3 lugares.

El espectacular doble sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Bélgica

otra impresionante largada de colapinto en el gp de belgica para ganar tres posiciones

Otra impresionante largada de Colapinto en el GP de Bélgica para ganar tres posiciones

Colapinto afronta una nueva etapa de la Fórmula 1.

Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Colapinto afronta una nueva etapa de acción.

Colapinto fue 7° en la segunda práctica libre en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

La carrera princial del Gran Premio de Bélgica será el domingo 19 a las 10, hora argentina.

La Fórmula 1 corre en Bélgica: las reformas a Spa-Francorchamps, el circuito más peligroso

La carrera principal del Gran Premio de Bélgica será el domingo desde las 11, hora argentina.

Domingo de súper acción: Colapinto corre antes de la final del Mundial

últimas noticias

Un ciclo de streaming no saldrá más al aire.

Sin vueltas: dieron de baja un programa por el final del Mundial 2026

Hace 14 minutos
play
La breve pero tajante respuesta de Thiago se volvió viral en cuestión de minutos.

La contundente definición de Thiago Messi entre la Selección argentina y la de España

Hace 15 minutos
Nora Colosimo defendió a su hija y hundió a la China Suárez.

La explosiva declaración de Nora Colosimo sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "él dijo que tenía olor"

Hace 28 minutos
Rocío Gómez tenía 25 años.

Femicidio en Córdoba: la autopsia reveló que Rocío Gómez fue asesinada de más de 10 puñaladas

Hace 37 minutos
En un canal de aire hubo una fuerte determinación.

Es una de las figuras de la TV y tomaron una contundente decisión con su programa

Hace 40 minutos