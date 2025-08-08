8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

¿Puede ir preso el asesino del joven hallado en la excasa de Cerati?

A 41 años del suceso, cuáles son las posibilidades para juzgar el hecho y qué podría pasar con quien resulte culpable.

Por
El cuerpo de Diego Fernández Lima fue identificado cuatro décadas después.

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue identificado cuatro décadas después.

Mientras la Justicia avanza en la investigación en torno a la muerte del joven que apareció enterrado al lado de la excasa del cantante Gustavo Cerati, crece la incertidumbre sobre cómo se tratará el hecho en la Justicia si finalmente se logra identificar al culpable.

Te puede interesar:

Misterio en la excasa de Cerati: una antropóloga brindó detalles sobre el crimen del joven

Hasta el momento, la fiscalía apunta a Cristian Graf como principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima. Según los investigadores, ellos fueron compañeros desde preescolar hasta la etapa de secundaria, cuando la víctima desapareció y no se supo nunca más nada de él.

Diego Gabriele explicó en Mañanas Argentinas por C5N cuáles son las alternativas que tiene la Justicia para darle tratamiento al hecho. En primera instancia, hay que remarcar que ya pasaron 41 años del suceso, por lo que, según la ley, el homicidio estaría prescripto.

En 2011 el Código Penal se modificó y los delitos agravados como alevosía y el concurso premeditado por dos o más personas resultan imprescriptibles como los crímenes de lesa humanidad.

Embed

Sin embargo, como el crimen ocurrió en 1984, debería juzgarse con la ley que regía en aquel entonces, que establece que los homicidios agravados prescriben a los 25 años de cometidos y los homicidios simples a los 20.

Según el periodista se esperan movimientos durante la jornada, porque el fiscal le va a imputar probablemente a Cristian Graf y lo va a llevar a declarar con la fuerza pública. Esa investigación puede hacerse, pero no se podrá perseguirlo penalmente porque el crimen está prescripto. Sea culpable o inocente, no podrá ser detenido.

Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Mi viejo se murió buscándolo"

Tras la increíble identificación de los restos humanos hallados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, que corresponden a Diego, un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984, habló su hermano y expresó su dolor ante el macabro hallazgo: "Mi viejo se murió buscándolo", precisó.

Se trata de Javier Fernández, el hermano menor de la victima, quien aportó detalles clave sobre cómo comenzaron a sospechar que el cuerpo hallado podía ser de él. “Queremos justicia”, dijo Javier, entre lágrimas, en declaraciones al noticiero de América TV. “Mi papá se murió buscándolo. Diego tenía solo 15 años, ese día salió de casa diciendo que iba a lo de un amigo. Era un buen pibe, jugaba en Excursionistas”.

A la hora de recordar los últimos momentos con su hermano, Javier relató que él solo “tenía 10 años, era chiquito”. “Se fue de acá comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá que se iba a la casa de alguien y al colegio”, aunque no recuerda a qué lugar se dirigía.

El hombre contó que necesita justicia por su mamá, su hermana y los amigos de Diego. “En su momento, mis papás y la policía interrogaron a todos los amigos del colegio y del club. Pasaron 41 años. Mi mamá tiene 87 y está bastante bien, pero no recuerda…”, explicó.

Sobre la incertidumbre que atravesaron durante décadas, Javier agregó: “Para mí pasó que, como era saliendo de la dictadura, pensé que lo habían chupado, que estaba en la agenda de alguien y lo secuestraron. No había celulares, no había cámaras. Mi papá hizo todo. Nos conocen todos en el barrio, todavía estamos acá...”.

Finalmente, concluyó: “Gracias a las redes y a ustedes, los periodistas, si no fuera por eso yo me muero, mi mamá se muere, y es sin encontrar a mi hermano”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el celular.

Corrientes: un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el teléfono celular

play

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

megaoperativo de la policia de la ciudad contra los herederos de dumbo

Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los "herederos de Dumbo"

Un camión protagonizó un triple choque.

Recoleta: un camión chocó a tres autos, un árbol y se incrustó en un edificio

El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto.

Córdoba: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico mató a su hijo adolescente

el asesino serial amplio declaracion tras la confirmacion de que los restos son humanos

El asesino serial amplió declaración tras la confirmación de que los restos son humanos

Rating Cero

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo y dónde será el recital

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

últimas noticias

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Cuál es el nuevo sistema para aportes y contribuciones de las empleadas domésticas que lanzó ARCA

Hace 3 minutos
Comer en horarios ordenados es clave para la salud.

Esta es la peor hora para almorzar: los motivos por los que debería preocuparte

Hace 6 minutos
El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo y dónde será el recital

Hace 9 minutos
A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

Hace 12 minutos
Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Hace 14 minutos