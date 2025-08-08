A 41 años del suceso, cuáles son las posibilidades para juzgar el hecho y qué podría pasar con quien resulte culpable.

Mientras la Justicia avanza en la investigación en torno a la muerte del joven que apareció enterrado al lado de la excasa del cantante Gustavo Cerati, crece la incertidumbre sobre cómo se tratará el hecho en la Justicia si finalmente se logra identificar al culpable.

Hasta el momento, la fiscalía apunta a Cristian Graf como principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima. Según los investigadores, ellos fueron compañeros desde preescolar hasta la etapa de secundaria, cuando la víctima desapareció y no se supo nunca más nada de él.

Diego Gabriele explicó en Mañanas Argentinas por C5N cuáles son las alternativas que tiene la Justicia para darle tratamiento al hecho. En primera instancia, hay que remarcar que ya pasaron 41 años del suceso, por lo que, según la ley, el homicidio estaría prescripto.

En 2011 el Código Penal se modificó y los delitos agravados como alevosía y el concurso premeditado por dos o más personas resultan imprescriptibles como los crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, como el crimen ocurrió en 1984, debería juzgarse con la ley que regía en aquel entonces, que establece que los homicidios agravados prescriben a los 25 años de cometidos y los homicidios simples a los 20.

Según el periodista se esperan movimientos durante la jornada, porque el fiscal le va a imputar probablemente a Cristian Graf y lo va a llevar a declarar con la fuerza pública. Esa investigación puede hacerse, pero no se podrá perseguirlo penalmente porque el crimen está prescripto. Sea culpable o inocente, no podrá ser detenido.

Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Mi viejo se murió buscándolo"

Tras la increíble identificación de los restos humanos hallados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, que corresponden a Diego, un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984, habló su hermano y expresó su dolor ante el macabro hallazgo: "Mi viejo se murió buscándolo", precisó.

Se trata de Javier Fernández, el hermano menor de la victima, quien aportó detalles clave sobre cómo comenzaron a sospechar que el cuerpo hallado podía ser de él. “Queremos justicia”, dijo Javier, entre lágrimas, en declaraciones al noticiero de América TV. “Mi papá se murió buscándolo. Diego tenía solo 15 años, ese día salió de casa diciendo que iba a lo de un amigo. Era un buen pibe, jugaba en Excursionistas”.

A la hora de recordar los últimos momentos con su hermano, Javier relató que él solo “tenía 10 años, era chiquito”. “Se fue de acá comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá que se iba a la casa de alguien y al colegio”, aunque no recuerda a qué lugar se dirigía.

El hombre contó que necesita justicia por su mamá, su hermana y los amigos de Diego. “En su momento, mis papás y la policía interrogaron a todos los amigos del colegio y del club. Pasaron 41 años. Mi mamá tiene 87 y está bastante bien, pero no recuerda…”, explicó.

Sobre la incertidumbre que atravesaron durante décadas, Javier agregó: “Para mí pasó que, como era saliendo de la dictadura, pensé que lo habían chupado, que estaba en la agenda de alguien y lo secuestraron. No había celulares, no había cámaras. Mi papá hizo todo. Nos conocen todos en el barrio, todavía estamos acá...”.

Finalmente, concluyó: “Gracias a las redes y a ustedes, los periodistas, si no fuera por eso yo me muero, mi mamá se muere, y es sin encontrar a mi hermano”.