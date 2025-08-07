El hermano del joven hallado en la casa de Cerati contó cómo está su madre: "No prendimos la tele" Javier Fernández, hermano de Diego, confirmó que su mamá "sabe casi todo" sobre la aparición del cuerpo, pero tratan de no sobrecargarla de información. "Son 41 años de mucho dolor", sostuvo. Por







Javier tenía 10 años cuando vio por última vez a su hermano, en 1984. Captura de pantalla LN+

Javier Fernández, el hermano de Diego, el adolescente cuyos restos fueron encontrados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, contó que su madre está al tanto de que se confirmó la identidad, pero tratan de no sobrecargarla de información porque "son 41 años de mucho dolor".

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó este miércoles que los restos hallados en mayo pasado en la vivienda de Avenida Congreso al 3700 corresponden a Diego Fernández, un joven de 16 años que estaba desaparecido desde 1984 y fue identificado mediante análisis de ADN.

"Mi vieja tiene 87 años, está en casa. Ayer no prendimos la tele, hoy tampoco. Ya sabe todo, obviamente, pero para no seguir... Está grande, pobre", explicó Javier a LN+. En una entrevista anterior con América TV había señalado que la mujer "está fuerte, pero a veces no recuerda" detalles relacionados con la desaparición.

"Mamá sabe casi todo. Muchos detalles de cómo encontraron los huesos y esas cosas, no, pero sabe dónde apareció", aclaró el hombre, que tenía 10 años cuando vio a Diego por última vez. "Son 41 años de mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza. 41 años es mucho tiempo", sostuvo al borde del llanto.

"Al menos sabemos que en algún momento vamos a tener los restos de Diego, poder despedirlo como se merece, pobrecito. Pero necesitamos justicia por él, queremos justicia, saber qué pasó, por qué le hicieron esto", insistió. En ese sentido, agradeció el trabajo del EAAF y del fiscal Martín López Perrando.

Consultado sobre la hipótesis que apunta contra Cristian Graf, un excompañero de colegio de su hermano que vivía en la casa donde hallaron los restos, Javier señaló que acababa de enterarse del dato. "No me acuerdo del amigo, ni sabía. Yo conozco más a los compañeros de él de la primaria, pero de la secundaria a nadie. No recuerdo ningún nombre. Mi papá tenía anotado todo en un cuadernito", sostuvo. Javier aseguró que tiene "los mejores recuerdos" de Diego. "Jugaba muy bien al fútbol, me iba a buscar a la casa de mis amigos en bicicleta, amaba las motos, lo acompañaba por Parque Chas a juntar diarios que él después vendía para hacerse unos mangos", recordó. "Necesito justicia, mi mamá y todos necesitamos justicia", concluyó.