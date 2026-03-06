6 de marzo de 2026 Inicio
Yerbateros protestan en contra de la desregulación de precios y la apertura de importaciones

La cooperativa Ecas impulsa un "Yerbatazo" en el barrio porteño de Villa Crespo ofreciendo 3 kilos del producto a $10 mil para hacer visible la problemática. "Es triste la situación de los productores", señalaron a C5N.

Se acrecienta la crisis en el sector yerbatero. 

En medio de la crisis del sector, yerbateros llevan a cabo este viernes una protesta en contra de la apertura de importaciones y la desregulación de los precios, luego de que el Gobierno elimine las restricciones a la producción y la fijación de los valores por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). "Es triste la situación de los productores", señalaron a C5N.

Para hacer visible la problemática, desde la cooperativa Ecas impulsan un "Yerbatazo" en el barrio porteño de Villa Crespo ofreciendo 3 kilos del producto a $10 mil.

Por su parte, Carlos Bietcheler, presidente de Grapia Milenaria, advirtió que "hoy escuchamos a productores que están recibiendo 140 pesos por kilo de hoja verde y eso nos preocupa mucho porque no se pagan los costos y nos va a dejar en quiebra". Y explicó que la desregulación de la actividad del INYM "trajo por consecuencia, el desplome del precio que ofrecen los grandes secaderos de hoja a las familias que la producen".

"La situación es desesperante. Las chacras que se venden porque las familias no pueden sostener los estudios de sus hijos. Los yerbales se están abandonando porque es más caro vender la yerba a lo que te paga el concentrador que fundirte", relató el representante de la cooperativa Ecas al periodista Bernardo Magnano en el programa La Mañana.

El objetivo del "Yerbatazo", aducen, es visibilizar la problemática del sector, y convocar a 8.000 personas a que compren tres kilos de yerba por $10.000. De esta manera, se permite que la Cooperativa de Productores Grapia Milenaria comience la Zafra 2026 con precios justos a los productores.

