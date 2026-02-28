Arrancó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntan útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

La educación es el motor para alcanzar los sueños y construir un futuro mejor. Bajo esa premisa como bandera, el área de RSE de Grupo Indalo junto a la Asociación Civil Por los Chicos llevan a cabo este sábado la edición 2026 de la cruzada solidaria "Seamos Útiles". Todas las donaciones serán recibidas en la puerta de C5N (Olleros 3551) de 9 a 15 y lo reunido servirá para ayudar a niños de ocho provincias del país.
La propuesta busca movilizar la solidaridad de la comunidad para acompañar la ilusión de miles de alumnos y alumnas que están por comenzar un nuevo año escolar, asegurando que cuenten con todos los elementos necesarios para aprender y crecer en el aula.
"Estamos muy contentas de estar acá, acompañando desde Rotary Club. Trajimos hojas de carpeta, cartucheras, lápices de colores y más", señaló una mujer que se acercó a traer donaciones. Por su parte, el periodista Justo Lamas recibió a representantes del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) que donaron kits escolares completos, además de guardapolvos y mochilas.
Cada aporte, por pequeño que sea, suma para que más chicos puedan perseguir sus metas. Todo lo recolectado será distribuido de manera equitativa a través de la red de la Asociación Civil Por los Chicos, llegando a espacios comunitarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Río Negro.
Bajo el lema "Juntos, seamos útiles", la campaña invita a transformar el inicio de clases en una oportunidad de unión y apoyo para que la educación sea, verdaderamente, un camino abierto para todos.