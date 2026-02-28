28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Arrancó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntan útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

El área de RSE de Grupo Indalo y la Asociación Civil "Por los Chicos" encabezan una jornada de donación de útiles escolares y guardapolvos. Podés traer tu ayuda a Olleros 3551 de 9 a 15.

Por

Comienzan a llegar las donaciones de útilies escolares a la puerta de C5N. 

La educación es el motor para alcanzar los sueños y construir un futuro mejor. Bajo esa premisa como bandera, el área de RSE de Grupo Indalo junto a la Asociación Civil Por los Chicos llevan a cabo este sábado la edición 2026 de la cruzada solidaria "Seamos Útiles". Todas las donaciones serán recibidas en la puerta de C5N (Olleros 3551) de 9 a 15 y lo reunido servirá para ayudar a niños de ocho provincias del país.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.
Te puede interesar:

Gran Hermano: cuáles fueron los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a la casa

La propuesta busca movilizar la solidaridad de la comunidad para acompañar la ilusión de miles de alumnos y alumnas que están por comenzar un nuevo año escolar, asegurando que cuenten con todos los elementos necesarios para aprender y crecer en el aula.

"Estamos muy contentas de estar acá, acompañando desde Rotary Club. Trajimos hojas de carpeta, cartucheras, lápices de colores y más", señaló una mujer que se acercó a traer donaciones. Por su parte, el periodista Justo Lamas recibió a representantes del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) que donaron kits escolares completos, además de guardapolvos y mochilas.

Cada aporte, por pequeño que sea, suma para que más chicos puedan perseguir sus metas. Todo lo recolectado será distribuido de manera equitativa a través de la red de la Asociación Civil Por los Chicos, llegando a espacios comunitarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Río Negro.

Bajo el lema "Juntos, seamos útiles", la campaña invita a transformar el inicio de clases en una oportunidad de unión y apoyo para que la educación sea, verdaderamente, un camino abierto para todos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ilya Chernov es uno de los miles de soldados rusos que escaparon de la guerra en Ucrania por los abusos de sus superiores y por los crímenes que le obligaron cometer.
play

La historia del soldado ruso que tiró su ametralladora, escapó de las trincheras en Ucrania y hoy vive en Brasil

play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

play

No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo

play

Entre lágrimas, el fuerte testimonio de un trabajador despedido de Fate: "Hijo, papá está acá"

El Gobierno aprobó la reforma laboral en Diputados. 

Reforma laboral: respuestas a las dudas más comunes sobre horas extras e indemnizaciones

Rating Cero

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

El conductor aseguró que logró bajar alrededor de 20 kilos con cambios en su alimentación.

Migue Granados reveló el secreto para su impresionante transformación física: bajó mucho de peso

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

últimas noticias

play

Arrancó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntan útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

Hace 12 minutos
Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

Hace 16 minutos
El presidente Javier Milei brindará un discurso en el Congreso.

Cómo ver en vivo la apertura de sesiones de Milei en el Congreso

Hace 20 minutos
El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.

La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Hace 38 minutos
play

Impresionante choque y vuelco en la General Paz: un herido tras el impacto de dos autos

Hace 48 minutos