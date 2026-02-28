C5N participó de una jornada de debate sobre apuestas online junto a clubes e influencers

Se abordaron temas como el rol social de la industria, marketing responsable, opinión pública, jóvenes y entorno digital, psicología y tecnología, publicidad en eventos deportivos y la tarea de los clubes con sponsors de apuestas.

La jornada de debate contó con la presencia de los medios de comunicación más prestigiosos del país.

En el marco del cierre de la semana por el Día Internacional del Juego Responsable, C5N participó de una jornada de debate sobre campañas de concientización para tener una industria de las apuestas segura junto a clubes de Primera División, medios y personalidades destacadas de la cultura del país.

Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza, empató 1 a 1 en La Bombonera y se fue silbado

El debate se centró en la reputación del sector, la comunicación responsable en un año mundialista y la necesidad de diferenciar el juego legal —que opera con control, inversión y mecanismos de prevención— del clandestino, que no tiene supervisión.

Entre las presencias destacadas estuvieron el streamer e influencer Martín Pérez Disalvo, más conocido como "Coscu", quien el año pasado fue denunciado por promocionar un sitio de apuestas ilegal. "Tengo que ser más responsable y cuidar a la gente porque nosotros vivimos de nuestros seguidores", sostuvo.

En el encuentro también participaron entidades deportivas, como Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing Club, ya que en la actualidad uno de los segmentos con mayor crecimiento y preocupación dentro de la ludopatía son las apuestas entre los menores de edad.

Además, la jornada de debate sobre apuestas contó con la presencia de los medios de comunicación más prestigiosos del país, como C5N, La Nación, TNT Sports, Clarín e Infobae. También participaron creadores de contenido de canales de stream como Blender, Vorterix y Luzzu.

7- Martín Pérez Disalvo, Coscu Entre las destacadas presencias estuvieron el streamer e influencer Martín Pérez Disalvo, más conocido como "Coscu".

"La industria del juego está viviendo una transformación profunda. Tenemos que ser más profesionales, responsables y transparentes, porque la licencia social no es solo una habilitación regulatoria, es también la confianza del público", aseguró Ricardo Benedicto, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

A lo largo de la tarde se abordaron temas como el rol social de la industria, marketing responsable, opinión pública, jóvenes y entorno digital, psicología y tecnología, publicidad en eventos deportivos y la tarea de los clubes con sponsors de apuestas.

1- Ricardo Benedicto - Presidente de la CASCBA Ricardo Benedicto, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

El encuentro se centró en el diálogo y la reflexión, en fortalecer un ecosistema de juego seguro y en destacar siempre que los sitios legales en Argentina son los terminados en ".bet.ar".

Por último, en el evento también participaron los presidentes de las loterías de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, San Juan, Jujuy y Santiago del Estero, así como representantes de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Salta, Corrientes, Catamarca y Chubut. También estuvieron presentes las principales marcas del mercado: Betwarrior, Bplay, Betsson, Betano, Codere, Sportsbet, Casino Buenos Aires, City Center, Hipódromo de Palermo, Casino Club, BinBaires, Ondiss y Grupo CET, además de bancos y autoridades de juego de Paraguay, Uruguay y Chile.

Nueva medida contra las apuestas online: exigirán datos biométricos y fe de vida en Provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo endurecimiento de los controles sobre las plataformas de apuestas online, con el objetivo de impedir de manera definitiva el ingreso de menores de edad al juego digital. Entre las principales medidas se incluyen el reconocimiento facial y fe de vida.

La medida fue establecida a través de una disposición del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que pretende incorporar exigencias tecnológicas más estrictas para la validación de identidad de los usuarios.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, quien advirtió que el acceso de adolescentes a las apuestas online es una problemática en crecimiento y remarcó la necesidad de avanzar con herramientas más precisas de control. “Tenemos que asegurarnos completamente de que quienes juegan sean mayores de 18 años”, señaló.

apuestas online

A partir de la nueva normativa, todas las plataformas habilitadas deberán implementar sistemas de identificación biométrica y “fe de vida” mediante reconocimiento facial. Este mecanismo permitirá verificar la identidad en tiempo real y evitar maniobras de suplantación de personas.

La regulación rige exclusivamente para los sitios de apuestas que cuentan con licencia oficial para operar en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, son siete las plataformas autorizadas, identificadas por utilizar dominios que finalizan en “.bet”. Estas empresas serán responsables de adaptar sus sistemas tecnológicos y garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos. Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el refuerzo de controles también busca diferenciar con mayor claridad el juego legal del circuito clandestino.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó que las plataformas tendrán un plazo de 60 días para adecuarse a los nuevos requerimientos técnicos y operativos. Durante ese período, Lotería y Casinos realizará un seguimiento del proceso para verificar que la implementación sea efectiva y uniforme. El incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones y, en los casos más graves, en la pérdida de la licencia para operar en la provincia.