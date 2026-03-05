5 de marzo de 2026 Inicio
El ranking de las 10 yerbas más vendidas en 2025: la histórica marca que perdió el liderazgo

El sector comercializó de manera interna un total de 260,35 millones de kilos, a razón de 6,5 por persona. Además, se ratificó que avanzan las variedades compuestas por hierbas, versiones saborizadas y con distintos tiempos de estacionamiento.

La yerba se consolida como una de las infusiones más consumidas en Argentina. 

El mate, sin lugar a dudas, es una de las infusiones más consumidas por los argentinos y un ranking dio a conocer las 20 yerbas más vendidas durante 2025 así lo demuestra. El sector comercializó de manera interna un total de 260,35 millones de kilos, a razón de 6,5 kilos por persona, y hay una histórica marca que perdió el liderazgo en el ámbito nacional.

Por su parte, las dos primeras marcas, representan por si solas más de 100 kilos del total. Además, el estudio privado ratifica el consumo de las variedades compuestas por hierbas, versiones saborizadas y con distintos tiempos de estacionamiento.

Según datos del sector yerbatero correspondientes a 2025, Playadito, con 56,7 millones de kilos, pasó a ocupar el primer lugar entre las marcas más vendidas del país, desplazando a Taragüi, que comercializó 49.05 millones.

Yerba Playadito
Playadito, la yerba más vendida de Argentina en 2025.

Al top 5 le siguieron, las yerbas elaboradas por el establecimiento Las Marías (Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita) con 49,05 millones de kilos; CBSé, con 24.500.000 y Amanda, con 19,9 millones.

Entre los factores que explican el liderazgo del producto elaborado por la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, se encuentra la fidelidad de los consumidores y el fuerte trabajo en redes sociales y foros de aficionados al mate, donde empezó a ganar cada vez más menciones, algo finalmente terminó impactando en las ventas.

Las 20 yerbas más vendidas en Argentina durante 2025

  1. Playadito: 56,7 millones de kilos.
  2. Las Marías (Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita): 49,05 millones
  3. CBSé: 24,5 millones
  4. La Cachuera (Amanda): 19,9 millones
  5. Cordeiro (Verdeflor): 15,5 millones
  6. Rosamonte: 14,3 millones
  7. Yerbatera Misiones SRL (Nobleza Gaucha, Cruz de Malta): 10,9 millones
  8. Coop. Montecarlo (Aguantadora, Pampa, Sinceridad): 9,3 millones
  9. Llorente y Cía (La Tranquera): 8,9 millones
  10. Piporé: 6,7 millones
  11. Andresito: 6,6 millones
  12. Cachamai (Cachamate): 6,3 millones
  13. Romance: 5,7 millones
  14. Navar SRL (Primicia): 4,7 millones
  15. Estab. Imhoff (Buen Día): 4,2 millones
  16. Coop. La Hoja (La Hoja): 4,1 millones
  17. Bonafé (Más Sabor): 3,7 millones
  18. La Cumbrecita: 3,5 millones
  19. Sanesa (Natura): 3,2 millones
  20. Mate Rojo: 2,6 millones

