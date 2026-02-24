IR A
Gran Hermano: cuáles fueron los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a la casa

Trascendieron algunos tratos especiales para la actriz que podría traer consecuencias entre sus compañeros del reality de Telefe.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Redes sociales

Andrea del Boca ingresó este lunes a la casa de Gran Hermano, en la edición de los 25 años del reality en Argentina, y ya tuvo pedido especiales para entrar en la casa: "Me levanto muchas veces al baño", detalló.

Aseguran que se los vio juntos en una fiesta carita con carita. 
Te puede interesar:

¿Nació el amor?: aseguran que Guillermo Francella está muy cerca de la viuda de Jorge Lanata

La actriz entró a la casa con la idea de jugar, y pasarla bien, aunque ya se distinguió del resto de las participantes mujeres, ya que se guardó un lugar especial en la habitación rosa, que tiene que ver con algo íntimo.

Del Boca detalló que por un síntoma que la despierta varias veces en la noche, eligió la cama más cerca de la puerta, que en esta edición dan al living-comedor y antes daban a un pasillo.

Embed

La mediática dijo que esta experiencia es "como volver a enamorarme, acá no va a haber un personaje de por medio, voy a cocinar, barrer, limpiar, me encanta el orden", aseguró este lunes en vivo en televisión.

Los pedidos exclusivos de Andrea del Boca a la producción de GH

En este sentido, la periodista Lola Cordero reveló en el ciclo de Pablo Duggan en Radio 10 que la famosa decidió estar en esta Generación Dorada con la condición que la contraten a su hija, Anna Chiara, para el streaming del ciclo de Telefe, que conduce Diego Poggi.

Además, pidió que "cualquier cosa que pase con su mamá, que es mayor, y ella la cuida, le tienen que avisar. Ante cualquier eventualidad, se lo tienen que comunicar", a pesar del aislamiento prevista para la nueva edición Generación Dorada.

