Derrumbe en Parque Patricios: cómo colaborar con los vecinos damnificados

Tras el colapso en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, un grupo de voluntarios recibe las donaciones de alimentos, productos de higiene y limpieza, ropa y calzado y útiles escolares.

La comunidad se organizó para asistir a las familias que perdieron su hogar de un momento a otro.

La comunidad se organizó para asistir a las familias que perdieron su hogar de un momento a otro.

El siniestro que comenzó este martes con el derrumbe de un estacionamiento subterráneo dentro de un complejo de edificios en Parque Patricios derivó en una colecta solidaria para los damnificados, que tuvieron que salir de sus viviendas con lo puesto, debido al peligro de colapso estructural.

Tras el colapso de la losa en el complejo habitacional Estación Buenos Aires (EBA), se evacuaron 200 personas, de 175 departamentos afectados, y la mayoría está parando en el Hotel América, en el barrio de Constitución, adonde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) los alojó hasta que se terminen los peritajes determinen que es seguro regresar.

Ante la incertidumbre y la imposibilidad de acceder a sus pertenencias básicas, la vecindad colabora con lugares para recibir las donaciones. "En este momento difícil, toda ayuda es importante", es el lema bajo el que se coordinan los puntos de recepción para cubrir elementos prioritarios como:

  • Alimentos que no requieran cocción (galletitas, leche larga vida, leche en polvo, cacao, yerba, azúcar, viandas listas y agua envasada). Utensilios: vasos, cucharas, tenedores.
  • Productos de higiene y limpieza (jabón, papel higiénico, pañales, etc.).
  • Además, hacen falta útiles escolares para los niños y adolescentes que tiene que seguir yendo a clase,
  • También necesitan ropa y calzado en buen estado (para todas las edades).

Colecta solidaria EBA

Puntos de recepción y horarios

Hay 6 puntos habilitados en las cercanías del complejo, donde los vecinos y voluntarios reciben las donaciones en buen estado y los alimentos de consumo inmediato o de fácil cocción. También se necesitan juguetes, y pañales y toallitas para bebé.

  1. Montesquieu y Piazzolla: Planta Baja (PB),
  2. Montesquieu 745,
  3. Piazzolla 3345: Piso 3, Departamento "D" (Horario: 12:30 a 20:00),
  4. Piazzolla 3572 (La Fruta de EBA),
  5. Juan Manuel Fangio 3276: Piso 2, Departamento "C".
  6. Mirave 3640: Piso 6 Departamento "D" (14 a 21)

