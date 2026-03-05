Chacabuco, el destino bonaerense perfecto a dos horas de CABA.
Gobierno de Chacabuco
El pueblo rural de casas bajas, bancos de plaza y árboles tupidos representa el corazón de la identidad bonaerense.
La ciudad de Chacabuco es cabecera del partido, limita con Junín y Bragado y se puede acceder en auto desde CABA en poco tiempo.
El lugar se erigió en función de la agroindustria y todavía conserva su estructura tradicional: campos abiertos y en el centro de la ciudad, una plaza central con Iglesia, escuela y Palacio Municipal.
La jornada de paseo se puede cerrar visitando una de sus lagunas, ideal para merendar contemplando el paisaje.
Para quienes necesitan bajar un cambio y alejarte un poco del ritmo de la ciudad, existe una escapada corta, con planes al aire libre y sin planificación eterna es un destino ideal: Chacabuco, dentro de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una opción que combina calma, historia y naturaleza a menos de tres horas de casa.
El pueblo, ubicado a media hora de Junín, maneja un pulso tranquilo. Este rincón del noroeste bonaerense invita a desenchufar desde el primer minuto y prestarle atención a sus calles arboladas, su arquitectura tradicional y sus veredas con bancos de plaza, perfectos para una escapada de fin de semana en marzo. La población se dedica históricamente a la agricultura, la ganadería y la agroindustria, siendo un pilar fundamental de la producción en la zona pampeana del país.
Dónde queda Chacabuco
Chacabuco se ubica en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 195 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Chacabuco es cabecera de partido y limita con los municipios de Rojas, Salto, Carmen de Areco, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado y Junín.
Su entorno combina campo abierto, caminos rurales y espejos de agua que marcan el paisaje típico bonaerense. Es, en esencia, ese pueblo donde el tiempo parece ir un poco más despacio y el estrés queda en pausa. Funciona como un punto estratégico para quienes buscan salir de CABA sin alejarse demasiado.
Qué puedo hacer en Chacabuco
El principal atractivo natural es la Laguna de Rocha, ubicada a pocos kilómetros del casco urbano. Ideal para jornadas de pesca, caminatas y tardes de mate frente al agua, ofrece un escenario amplio y silencioso que favorece la desconexión real.
Otro imperdible es el recorrido por el casco histórico: la Plaza General San Martín, el Palacio Municipal de Chacabuco y el Templo San Isidro Labrador permiten conocer la identidad cultural del distrito y su fuerte vínculo con la inmigración irlandesa.
También se destacan otras lagunas como Las Toscas y Los Patos, muy elegidas para paseos en bicicleta, hacer fotografías o simplemente descansar. El Parque Municipal, con senderos y zonas de picnic, es otro clásico para pasar el díaal aire libre.
Cómo llegar a Chacabuco
En auto, el acceso es directo y cómodo por la Ruta Nacional 7. Desde la Ciudad de Buenos Aires el viaje dura entre dos y tres horas, tomando la salida en el kilómetro 205 hacia la Avenida Hipólito Yrigoyen, que conecta con el centro. También se puede llegar en micro de media y larga distancia o en tren desde Retiro, una alternativa accesible para empezar a disfrutar del paisaje bonaerense antes de llegar.