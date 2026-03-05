Esta ciudad al noroeste de la provincia queda a solo dos horas de CABA y es ideal para hacer una caminata por sus calles rurales y finalizarla con un mate frente a la laguna.

Para quienes necesitan bajar un cambio y alejarte un poco del ritmo de la ciudad, existe una escapada corta, con planes al aire libre y sin planificación eterna es un destino ideal: Chacabuco , dentro de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una opción que combina calma, historia y naturaleza a menos de tres horas de casa.

El pueblo, ubicado a media hora de Junín, maneja un pulso tranquilo. Este rincón del noroeste bonaerense invita a desenchufar desde el primer minuto y prestarle atención a sus calles arboladas , su arquitectura tradicional y sus veredas con bancos de plaza, perfectos para una escapada de fin de semana en marzo. La población se dedica históricamente a la agricultura , la ganadería y la agroindustria, siendo un pilar fundamental de la producción en la zona pampeana del país.

Chacabuco se ubica en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 195 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Chacabuco es cabecera de partido y limita con los municipios de Rojas, Salto, Carmen de Areco, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado y Junín.

Su entorno combina campo abierto, caminos rurales y espejos de agua que marcan el paisaje típico bonaerense. Es, en esencia, ese pueblo donde el tiempo parece ir un poco más despacio y el estrés queda en pausa. Funciona como un punto estratégico para quienes buscan salir de CABA sin alejarse demasiado.

El principal atractivo natural es la Laguna de Rocha , ubicada a pocos kilómetros del casco urbano. Ideal para jornadas de pesca, caminatas y tardes de mate frente al agua, ofrece un escenario amplio y silencioso que favorece la desconexión real.

Otro imperdible es el recorrido por el casco histórico: la Plaza General San Martín, el Palacio Municipal de Chacabuco y el Templo San Isidro Labrador permiten conocer la identidad cultural del distrito y su fuerte vínculo con la inmigración irlandesa.

También se destacan otras lagunas como Las Toscas y Los Patos, muy elegidas para paseos en bicicleta, hacer fotografías o simplemente descansar. El Parque Municipal, con senderos y zonas de picnic, es otro clásico para pasar el díaal aire libre.

Chacabuco, Buenos Aires (2) Chacabuco Gobierno de Chacabuco

Cómo llegar a Chacabuco

En auto, el acceso es directo y cómodo por la Ruta Nacional 7. Desde la Ciudad de Buenos Aires el viaje dura entre dos y tres horas, tomando la salida en el kilómetro 205 hacia la Avenida Hipólito Yrigoyen, que conecta con el centro. También se puede llegar en micro de media y larga distancia o en tren desde Retiro, una alternativa accesible para empezar a disfrutar del paisaje bonaerense antes de llegar.