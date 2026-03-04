4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La Policía de la Ciudad custodia los edificios evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios

Efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio iniciarán junto a la empresa constructora COSUD las obras de apuntalamiento de los edificios.

Por
Policía de la Ciudad supervisa de forma permanente los edificios evacuados.

Policía de la Ciudad supervisa de forma permanente los edificios evacuados.

Te puede interesar:

Máxima tensión en el centro porteño: trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro afectado. Fue vallado y se dispuso en forma permanente presencia de Policía de la Ciudad junto a equipos de Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención.

Derrumbe Policía
Las familias todavía no pueden volver a su casa.

Las familias todavía no pueden volver a su casa.

Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907.

La Ciudad, en un trabajo y relevamiento conjunto con la constructora, les garantizó lugares para dormir a los vecinos evacuados tras el derrumbe y todos tuvieron donde pasar la noche. Fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado.

Derrumbe Policía (4)
Los efectivos rodean el perímetro.

Los efectivos rodean el perímetro.

Los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.

Los departamentos del complejo habitacional Estación Buenos Aires fueron desarrollados por el Gobierno Nacional a través del plan ProCreAr y comenzaron a ser entregados en 2021.

Derrumbe Policía (3)
La investigación está en curso e intenta determinar qué ocurrió con el estacionamiento.

La investigación está en curso e intenta determinar qué ocurrió con el estacionamiento.

Noticias relacionadas

La abogada María Belén Russo Cornara será la nuevadefensa de la familia de Loan Peña

La familia de Loan Peña cambió de defensa y apuntó contra Fernando Burlando: "Hizo mucho show"

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

La Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros colombianos indocumentados en Colegiales

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo para Bragado. 

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: qué se celebra en 2026 y a quienes alcanza

play

Acusó a su novia de serle infiel y le disparó en la calle: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?"

Dos de los acusados se entregaron a la Justicia. 

Quiénes son los cuatro jóvenes acusados de violar a una joven en Río de Janeiro

play

Alerta en un country de Hudson por la presencia de un puma

Rating Cero

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Demi Moore sorprendió con su giro estético en pasarela.

Demi Moore lo volvió a hacer: una impresionante transformación que sorprendió a sus 63 años

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Ya pasó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada. 

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

últimas noticias

Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Hace 11 minutos
play
El Chacho Coudet es presentado como DT de River.

Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Comienza un lindo camino juntos"

Hace 15 minutos
play

Máxima tensión en el centro porteño: trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

Hace 16 minutos
En el juicio hay 90 testigos citados.

Para la Fiscalía, el ARA San Juan, operó "en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados"

Hace 32 minutos
Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Hace 35 minutos