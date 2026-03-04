La Policía de la Ciudad custodia los edificios evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios Efectivos de Defensa Civil y personal de la Guardia de Auxilio iniciarán junto a la empresa constructora COSUD las obras de apuntalamiento de los edificios. Por + Seguir en







Policía de la Ciudad supervisa de forma permanente los edificios evacuados.

En el marco del operativo de emergencia tras el derrumbe del estacionamiento en el complejo “Estación Buenos Aires”, de Parque Patricios, la Policía de la Ciudad montó un dispositivo de custodia de los edificios evacuados.

Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro afectado. Fue vallado y se dispuso en forma permanente presencia de Policía de la Ciudad junto a equipos de Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención.

Derrumbe Policía Las familias todavía no pueden volver a su casa. Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907.

La Ciudad, en un trabajo y relevamiento conjunto con la constructora, les garantizó lugares para dormir a los vecinos evacuados tras el derrumbe y todos tuvieron donde pasar la noche. Fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado.

Derrumbe Policía (4) Los efectivos rodean el perímetro. Los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.