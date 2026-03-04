Tras el derrumbe en Parque Patricios las familias exigieron "una respuesta" a los responsables

Los vecinos afectados por el hundimiento consultaron abogados y realizarán una asamblea para decidir cómo seguir ante la falta de información de parte de las autoridades involucradas.

Hay 300 familias que no pueden volver a ingresar a sus hogares por el derrumbe en Parque Patricios.

Sin saber cuándo van a poder volver a ingresar a sus hogares y con mascotas perdidas o encerradas en los departamentos, las familias afectadas por el derrumbe en Parque Patricios comenzaron a asesorarse legalmente y le exigieron "una respuesta" a "los responsables" tras denunciar que "nadie" los acompaña.

" Queremos que nos den una respuesta y que los responsables vengan a hacerse cargo , que estén presentes, que nos digan algo", reclamó Melisa en el móvil de C5N desde el complejo habitacional Estación Buenos Aires.

Su vecina Andrea, en línea con el pedido de Melisa, remarcó: "Queremos una respuesta de si se va a empezar a hacer algo, acá está la prensa y todo cerrado, pero no hay un solo movimiento. Si no empiezan a peritar, ¿qué respuesta nos dan? ¿Qué avance? ¿Cuánto va a tardar esto?".

"Acá, por ahora, no hay nadie. Están ustedes, gracias a Dios, y está todo vallado, pero nadie nos viene a decir nada ", lamentó Andrea y exigió: " Queremos que alguien esté haciendo algo ahí ".

En la misma línea, Melisa afirmó que "lo poco" que saben es que "nadie está trabajando" en el "apuntalamiento" de las cuatro torres. "Nos dijeron que era muy importante que en estos próximos días se haga", recordó la mujer e insistió: " Son las tres de la tarde y no hay nadie trabajando. No hay nadie que nos brinde información ".

La mayoría de las personas consultadas están viviendo en la casa de sus madres tras el hundimiento y remarcaron la necesidad de retirar más pertenencias o de rescatar mascotas. Este martes les permitieron entrar cinco minutos cronometrados a retirar cosas antes de clausurar la torre y prohibir el ingreso.

"No podemos volver, nos dijeron que los que querían ingresar a buscar cosas esenciales podíamos darle las llaves a los bomberos", explicó Paola, otra vecina damnificada.

El asesoramiento legal y la organización de las familias de Parque Patricios

A las 18 de este miércoles, las familias afectadas por le hundimiento realizarán una asamblea en el complejo habitacional para definir un plan a seguir ante la falta de respuestas y el alojamiento que ofreció hasta el lunes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aceptado por alrededor de 100 personas damnificadas.

"Estamos viendo qué hacemos con lo legal para que se pueda activar ya y no perder tiempo", explicó Andrea al ser consultada por la reunión de esta tarde. De acuerdo a la cronista Mariela López Brown, un grupo de vecinos fue al estudio de Fernando Burlando para contactarlo.

Anahí, otra de las vecinas, advirtió que "hay muchos reclamos de los vecinos" que datan incluso desde 2021. "En los departamentos se te caen las cerámicas de la pared, te explotan las baldosas en los baños, está todo mal construido", remarcó.

Entre las denuncias, otras torres del mismo complejo advirtieron que hay filtraciones de agua en el estacionamiento como sucedía con el derrumbado. "No se acercó nadie de Cosud", reclamó Anahí en referencia a Constructora Sudamericana S.A., responsable de la construcción de los sectores 1, 2 y 10.