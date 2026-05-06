Primer vuelo directo entre Argentina e Israel: confirmaron la fecha y cuál será la duración

El nuevo servicio tendrá dos frecuencias semanales, operado sin escalas, y permitirá unir Buenos Aires y Tel Aviv por primera vez. Generará una reducción significativa de los tiempos, ofreciendo una alternativa más ágil para los pasajeros.

Los vuelos comenzarán a operar a partir del 29 de noviembre de 2026 desde Tel Avivi hasta Buenos Aires.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó la programación horaria y confirmó la fecha en que comenzarán a regir los vuelos directos entre Israel y Argentina , marcando un hito histórico en la conectividad aérea entre ambos países.

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De esta manera, la ANAC aceptó la propuesta presentada por El Al Israel Airlines para el servicio que será con 2 frecuencias semanales operando sin escalas y permitirá unir Buenos Aires con Tel Aviv.

“El nuevo servicio será operado sin escalas y permitirá unir ambas ciudades por primera vez de manera directa, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y ofreciendo una alternativa más ágil para los pasajeros ”, anunciaron en un comunicado oficial publicado por la Secretaría de Transporte.

El vuelo inaugural está programado para el próximo 29 de noviembre , con salida desde Tel Aviv, marcando el inicio formal de una ruta largamente esperada por autoridades, operadores turísticos y comunidades empresariales de ambos países

De acuerdo a lo que detalló la ANAC, la operación contará con dos frecuencias semanales, cubriendo el trayecto Tel Aviv–Buenos Aires (Ezeiza) y su correspondiente regreso.

Los vuelos que saldrán desde Argentina saldrán los días lunes y miércoles, utilizando aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, configuradas con una capacidad de 271 asientos, orientadas a cubrir tanto demanda turística como corporativa.

Por su parte, la programación confirmada, el vuelo LY 041 partirá desde Tel Aviv a las 20 y arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 07:25 del día siguiente. En sentido inverso, el vuelo LY 042 despegará desde Ezeiza a las 10:45, con llegada prevista a Tel Aviv a las 07.

En esa línea, la aerolínea el Al Israel Airlines confirmó que el próximo 6 de mayo comenzará la venta de pasajes para sus vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv.

El comunicado oficial de ANAC

Se confirma el primer vuelo directo entre Argentina e Israel

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó la programación horaria presentada por El Al Israel Airlines para la operación de vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, marcando un hito histórico en la conectividad aérea entre ambos países.

El nuevo servicio será operado sin escalas y permitirá unir ambas ciudades por primera vez de manera directa, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y ofreciendo una alternativa más ágil para los pasajeros.

La operación contará con dos frecuencias semanales en la ruta Tel Aviv – Buenos Aires (Ezeiza) y regreso. Los vuelos desde Buenos Aires partirán los días lunes y miércoles, y serán operados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. El vuelo inaugural está previsto para el 29 de noviembre de 2026, con salida desde Tel Aviv.

La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

En ese marco, esta nueva conexión directa surge del acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre Argentina e Israel durante esa visita. Este acuerdo permitió ampliar y modernizar el sistema aerocomercial entre ambos países, abrir nuevas oportunidades para rutas y operadores, y crear las condiciones necesarias para poner en marcha este servicio por primera vez.

Asimismo, la apertura de esta ruta refleja el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países y se espera que contribuya a incrementar los intercambios comerciales, turísticos y culturales, consolidando una mayor integración y cooperación.

Esta nueva operación se enmarca en la política de apertura aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a ampliar la conectividad, promover la competencia y generar más opciones de vuelo para los pasajeros, consolidando un sistema más dinámico, eficiente e integrado al mundo.