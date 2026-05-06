Desgarrador momento en Gran Hermano 2026: tuvieron que informarle a Manuel una dolorosa muerte La producción le informó el fallecimiento de la mascota de 6 años luego de una enfermedad. Su compañeros lo contuvieron y él se despidió a través de una foto. + Seguir en







Manu se quebró en llanto. Redes sociales

La producción de Gran Hermano tuvo que informarle a Manuel Ibero que su perrita Ámbar de seis años luego de una larga enfermedad. El participante rompió en llanto delante de sus compañeros, quieren los acompañaron y contuvieron ante la reciente pérdida.

La familia del joven fue quien decidió contarle la noticia porque es su decisión que los jugadores sepan las cosas que pasan en el afuera de este calibre. Por ese motivo, lo llamaron al confesionario y le dijeron lo que sucedía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2051851061162348850?s=20&partner=&hide_thread=false Manu se entera que falleció su perrita Ámbar

“Chau mi vida , Te Amo “ pic.twitter.com/M1qBVwBpd2 — Ptc Recargado (@PtcRecargado) May 6, 2026 Si bien, no mostraron el momento en el que le daban la noticia, se lo puede ver dentro del mismo y cuando sale envuelto en llanto. “Falleció Ambar”, contó en medio de un llanto con congoja. Rápidamente Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli lo abrazaron.

Manuel les contó a sus compañeros que Ámbar murió mientras dormía y no sufrió, por lo que fue aliviador. “Tenía que estar yo, no la pude despedir tampoco. De todas las cosas que podía pensar acá, lo único que no pensé fue en esto”, expresó el participante.