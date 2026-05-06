Cómo se calcula el aguinaldo 2026: el paso a paso en menos de 5 minutos

Las fechas de cobro y los detalles clave del Sueldo Anual Complementario. Quiénes lo reciben, cómo se liquida y cuándo se paga en el sector público y privado según la normativa vigente.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) , más conocido como aguinaldo , es un derecho laboral clave en la Argentina que se paga en dos cuotas al año y funciona como un ingreso extra para trabajadores formales. Su cálculo en 2026, aunque parece complejo, se basa en un criterio sencillo: tomar el mejor salario del semestre y dividirlo por dos. Este mecanismo busca reflejar la evolución salarial y garantizar un adicional proporcional a los ingresos reales del empleado.

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El aguinaldo está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y alcanza tanto a trabajadores del sector privado como a empleados públicos, jubilados y pensionados. En todos los casos, el principio es el mismo, aunque pueden variar las fechas de cobro según la jurisdicción o el organismo pagador. Además, incluye conceptos remunerativos habituales, como horas extras y comisiones.

En un contexto económico cambiante, el SAC cobra especial relevancia porque impacta directamente en el poder adquisitivo. Por eso, entender cómo se calcula y cuándo se cobra resulta fundamental para organizar las finanzas personales y anticipar ingresos durante el año.

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro de cada semestre . Es decir, se debe identificar cuál fue el salario bruto más alto entre enero y junio para la primera cuota, y entre julio y diciembre para la segunda.

En ese mejor sueldo mensual se incluyen todos los conceptos remunerativos habituales, como horas extras, comisiones y adicionales, pero no se consideran sumas no remunerativas, viáticos sin comprobantes o asignaciones familiares. Una vez identificado ese monto, se lo divide por dos para obtener el valor del aguinaldo.

En caso de no haber trabajado todo el semestre, el cálculo se hace de forma proporcional. Para ello, se toma el mejor sueldo mensual, se lo divide por doce y luego se multiplica por la cantidad de meses trabajados en el período correspondiente.

A continuación, se detalla cómo es el paso a paso para calcular cuánto se percibirá de aguinaldo, por caso, en junio:

Identificar el período a calcular: primer semestre (enero-junio) o segundo semestre (julio-diciembre). Determinar cuál fue el salario bruto mensual más alto dentro de ese semestre. Verificar que incluya todos los conceptos remunerativos (horas extras, comisiones, adicionales). Dividir ese mejor sueldo mensual por dos para obtener el monto del aguinaldo. Si no se trabajó todo el semestre, calcularlo proporcionalmente según los meses trabajados.

Cuándo se cobra el aguinaldo 2026

El aguinaldo se paga en dos cuotas anuales. La primera tiene como fecha límite el 30 de junio, mientras que la segunda debe abonarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, la ley permite un margen de hasta cuatro días hábiles de gracia para el pago.

En el sector privado, estas fechas son obligatorias para los empleadores, aunque muchas empresas suelen adelantar el pago. En el sector público, en cambio, los cronogramas pueden variar según cada jurisdicción, ya que provincias y municipios establecen sus propios calendarios de pago.

En distritos como la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, el aguinaldo suele abonarse dentro de esos plazos legales, aunque en algunos años se han implementado pagos escalonados o anticipos, dependiendo de la disponibilidad financiera de cada administración.

Quiénes cobran el aguinaldo en 2026

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia registrados, tanto del sector privado como del sector público. También lo perciben jubilados y pensionados, quienes reciben el SAC a través de sus haberes previsionales.

Quedan excluidos quienes trabajan de manera informal o no registrada, así como los monotributistas, ya que no tienen relación de dependencia. Sin embargo, en algunos casos particulares, ciertos convenios o acuerdos pueden contemplar pagos adicionales similares al aguinaldo.

Además, el derecho al SAC se mantiene incluso en situaciones especiales como licencias por maternidad, vacaciones o enfermedades, aunque puede verse afectado en casos de suspensiones o licencias sin goce de sueldo, donde el cálculo se ajusta de manera proporcional.