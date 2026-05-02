2 de mayo de 2026 Inicio
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La low cost Spirit Airlines anunció el cierre de sus operaciones y canceló todos los vuelos

La low cost que conectaba principalmente la Florida con América Latina y el Caribe, había declarado su quiebra dos veces en 2025. Cerca de 17.000 empleados perdieron sus puestos de trabajo.

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Conectaba principalmente Florida con varios destinos en América Latina y el Caribe

Conectaba principalmente Florida con varios destinos en América Latina y el Caribe,

La aerolínea estadounidense low cost Spirit Airlines anunció el cierre de sus operaciones y canceló todos sus vuelos, luego de haber declarado su quiebra dos veces en el 2025.

Una de las imágenes del atacante.
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Le empresa, que conectaba principalmente Florida con varios destinos en América Latina y el Caribe, indicaron que “con gran pesar” cesaron sus operaciones globales “con efecto inmediato”. “Todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible. Si bien no podemos ayudarle a reservar su vuelo con otra aerolínea, procesaremos automáticamente los reembolsos de los vuelos comprados a través de Spirit con tarjeta de crédito o débito al método de pago original”, indicaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, indicaron que “nos enorgullece el impacto que nuestro modelo de bajo costo ha tenido en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos seguir sirviendo a nuestros clientes durante muchos años más”. A raíz de dicha decisión, un total de 17.000 empleados perdieron sus puestos de trabajo, en la empresa que se había declarado en bancarrota dos veces en 2025.

Spirit_Airlines.tw

La aerolínea desde hace 34 años conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Las grandes pérdidas que sufrió la low cost Spirit Airlines

Spirit Airlines acumuló pérdidas superiores a u$s2.500 millones desde 2020, de acuerdo a lo que detalló The Associated Press.

Además, solicitó protección bajo el Capítulo 11 en noviembre de 2024 y, tras no lograr recuperarse, volvió a ingresar en bancarrota en agosto de 2025, declarando u$s8.100 millones en deudas y u$s8.600 millones en activos.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció el viernes una “propuesta final” para un rescate público, pero la falta de acuerdo precipitó el cierre inmediato, según informó AP.

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