6 de mayo de 2026 Inicio
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Descuentos y ofertas: confirmaron las fechas del Black Friday y Cyber Week 2026

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) dio a conocer cuándo se celebra el principal evento de ventas online de la segunda mitad del año, con casi mil marcas que ofrecerán precios especiales y convenientes modalidades de pago.

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Se anunciaron las fechas del Cyber Monday 2026.

Se anunciaron las fechas del Cyber Monday 2026.

Mientras se prepara para la realización del Hot Sale 2026 del 11 al 13 de mayo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) dio a conocer la fecha del principal evento de ventas online de la segunda mitad del año: el Cyber Monday, que se llevará a cabo en noviembre, con la posibilidad de extender las promociones durante la llamada Cyber Week. Además, durante ese mes se celebrará el Black Friday, sin participación de la entidad.

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Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo promover el comercio electrónico y fortalecer la confianza de los consumidores en las compras digitales. Durante los días de descuentos, las principales marcas del país ofrecen diferentes beneficios como cuotas sin interés, entre otras.

El evento se realiza desde 2012 y forma parte de un conjunto de fechas especiales que incluyen también al Hot Sale y el Black Friday, con el objetivo de impulsar las ventas y ampliar el acceso a productos y servicios a través de internet.

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El Cyber Monday, una oportunidad para comprar artículos de diversas categorías.

El Cyber Monday, una oportunidad para comprar artículos de diversas categorías.

Cyber Monday 2026: cuándo es y cuánto durará

Esta nueva edición del Cyber Monday 2026 comenzará el próximo lunes 2 y se extenderá hasta el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, según el cronograma oficial de la CACE.

Durante esas 72 horas, los consumidores podrán acceder a miles de productos con rebajas exclusivas y beneficios bancarios. De igual modo, como sucede en los últimos años, muchas marcas suelen extender las promociones unos días más bajo la modalidad Cyber Week, lo que permite aprovechar los descuentos incluso después del evento principal.

Las principales categorías que participan son: Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes; Indumentaria; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Autos y Motos; Varios y Servicios.

Cyber Monday 2026: cómo comprar y evitar las estafas

Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2026 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento:

  • Verificar siempre que el sitio web sea oficial (dominio “.com.ar”).
  • No compartir datos personales ni bancarios por canales no seguros.
  • Revisar las políticas de cambio y devolución antes de concretar la compra.
  • Comparar precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas.
  • Usar medios de pago seguros.
  • Desconfiar de promociones recibidas por mensajes o correos no oficiales.
  • De esta manera, los usuarios pueden aprovechar al máximo el Cyber Monday 2026 sin exponerse a riesgos innecesarios.

Cuándo será la edición 2026 del Black Friday

Semanas después, llegará el turno del Black Friday, una tradición de origen estadounidense que ya se encuentra plenamente instalada en el país. En 2026, la jornada central será el viernes 27 de noviembre, aunque las ofertas continuarán durante el fin de semana, el 28 y 29, en lo que se conoce como Black Week.

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