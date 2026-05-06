A qué hora juegan Bayer Múnich - PSG, en busca de la final de la Champions League: cómo ver en vivo online y por TV En el partido de ida, ambos equipos protagonizaron un partido histórico donde el conjunto francés se impuso por 5 a 4 y buscará aprovechar esa pequeña ventaja. El rival de la final será Arsenal que venció a Atlético de Madrid. Por + Seguir en







El partido entre PSG y Bayer Múnich será a las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena.

Bayer Múnich jugará frente a París Saint Germain este miércoles en el marco del partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, en el Allianz Arena. Luego del histórico 5 a 4 en Francia, se espera que ambos equipos den otro gran espectáculo en busca del pase a la final.

En el partido de ida ambos equipos dejaron la vara más que alta y en Alemania se espera un espectáculo similar y en esa línea, el entrenador del conjunto local, Vincent Kompany, adelantó que ambos equipos saldrán a jugar con la misma mentalidad del partido de ida, sin especular con el resultado. “Es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros”, analizó.

Con el resultado adverso, los locales están obligado a ganar ante su gente para soñar con la final en Hungría que se disputará el 30 de mayo. Si bien la diferencia es mínima, los bárbaros corren con una ventaja estadística: solo perdieron 1 de sus últimos 29 encuentros por la Champions League disputados en el Allianz Arena (23 triunfos y 5 igualdades), y ganó los 6 que ha jugado de local esta temporada.

Para este choque, el entrenador belga tendrá la baja de Serge Gnabry, quien sufrió la rotura de sus aductores de su pierna derecha y se perderá el Mundial, y de Raphaël Guerreiro, que padece una lesión en el bíceps femoral.

Por su parte, los parisinos, que vienen de igualar 2 a 2 ante Lorient por la Ligue 1 y sigue líder con 70 puntos, buscarán aprovechar la ventaja conseguida en el Parque de los Príncipes y así ser el rival que tiene confirmado a Arsenal. En lo que respecta al 11 ideal, Luis Enrique no podrá contar con Lucas Chevalier y Achraf Hakimi, los únicos lesionados del plantel.