6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El gendarme que hirió a Pablo Grillo irá a juicio oral: "Esperamos que sigan con los responsables políticos"

Fabián Grillo, padre del fotógrafo atacado por Héctor Jesús Guerrero, celebró la decisión de la Justicia y pidió que se extienda también al resto de la cadena de mando, que incluye a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por

Héctor Jesús Guerrero, el gendarme acusado de herir a Pablo Grillo, irá a juicio oral.

C5N
caso adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas
Te puede interesar:

Caso Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Eduardo Taiano, sostuvo en su resolución que el comportamiento de Guerrero "representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico".

"Esperamos que esto sea el inicio, nuestras abogadas están pidiendo la elevación a la cadena de mando y a los responsables políticos del momento", planteó Grillo padre en diálogo con Juan Amorín en Mañanas Argentinas por C5N, y remarcó que "lo de Guerrero es claro, obvio, evidente, estuvo prácticamente transmitido en directo por cientos de cámaras".

Embed - C5N on Instagram: " Fabián Grillo cuestionó el accionar de Patricia Bullrich El papá del fotógrafo baleado por la Policía en el Congreso dialogó con el equipo de #MañanasArgentinas y dijo que la entonces ministra de Seguridad no colaboró ni aportó información para esclarecer el caso."
View this post on Instagram

Sobre la postura de Patricia Bullrich, hoy senadora pero ministra de Seguridad al momento del ataque del gendarme, sostuvo: "Lo veo como una continuidad de la agresión a Pablo, a nosotros, a la familia y a toda la sociedad con la mentira. Ella dijo, no sé si son las palabras precisas, pero dijo, 'Había rebotado tres veces en el pavimento, luego en una estructura metálica'. Todo absolutamente mentira, las imágenes demuestran todo lo contrario. Por algo se eleva a juicio oral, está demostrado el delito, ahora vamos a ver qué pena le dan por ese delito".

También señaló la falta de cooperación de parte del Gobierno. "Hubo aportes mínimos, de hecho tuvieron que allanar para obtener pruebas. Las autoridades no colaboraron, hirieron gravemente a un ciudadano argentino, van a tener que dar explicaciones. Apañaron e incluso justificaron mediáticamente a Guerrero. Siempre fue así y lo hicieron siempre, en un inicio tratan de protegerse y proteger a quienes le sirven, pero cuando llega el momento le sueltan la mano. Esperemos que no sea solamente Guerrero el que va a pagar el pacto, pero en principio intentan que sea eso", manifestó.

Pablo Grillo
Pablo Grillo evoluciona favorablemente tras las brutales heridas recibidas.

Pablo Grillo evoluciona favorablemente tras las brutales heridas recibidas.

Grillo también destacó la recuperación de su hijo. "El progreso es muy bueno, asombroso a decir de los médicos dado el daño que tuvo. Algunos hablan de milagro, un milagro construido por su fuerza y por el trabajo de la ciencia y de los médicos del hospital público, el Ramos Mejia y el Roca en rehabilitación", concluyó.

Cargos por "lesiones gravísimas agravadas"

El gendarme enfrentará cargos por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón, cometido en cinco oportunidades. Según la acusación, el imputado disparó una pistola lanza gases de forma horizontal hacia la multitud. El fiscal subrayó que el uniformado actuó con "plena conciencia de que infringía las normas".

El reportero gráfico recibió el impacto de una granada de gas en su cabeza mientras realizaba su labor profesional a 47 metros de distancia de los efectivos. El proyectil le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. A raíz de estas heridas, el trabajador de prensa padece hoy un deterioro marcado en sus funciones cognitivas y comunicativas.

Noticias relacionadas

El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.

Kicillof le apuntó a Milei: "Decidió librar una guerra contra el bolsillo de los argentinos"

Javier Milei llegó a Los Ángeles para participar de un foro con líderes políticos y empresarios

Milei llegó a Los Ángeles para participar de un foro con líderes políticos y empresarios

El presidente Milei ya participó del think tank del Institute Milken en 2024.

Milei vuelve a Estados Unidos: habrá reunión con empresarios, pero no bilateral con Trump

Javier Milei partió este mediodía con rumbo a Los Ángeles.

Milei y Caputo cargaron contra Cavallo por sus críticas al modelo económico

ATE definió un paro de 24 horas para el jueves 7 de mayo en eL INTI.

ATE anunció un paro total en el INTI por la amenaza de despidos

play

La UBA volvió a cruzar al Gobierno por la crisis en los hospitales universitarios: "Reconocen que no transfirieron"

Rating Cero

Manu se quebró en llanto.

Desgarrador momento en Gran Hermano 2026: tuvieron que informarle a Manuel una dolorosa muerte

La guerra fría de las Spice Girls

La impresionante transformación de Mel C de las Spice Girls

Zulemita se mostró en sus redes parada sobre un andador en una clínica. 

Zulemita Menem preocupó a sus seguidores: se la vio en una clínica, vendada y con andador

Delicado momento en Gran Hermano: Generación Dorada. Una participante debió abandonar la casa por un accidente doméstico. 

Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

A veces hay que escuchar lo que uno necesita, confesó Ivana Icardi a sus seguidores.

Ivana Icardi mostró su transformación tras una cirugía estética y revolucionó las redes

Joe Jonas junto con Tini Stoessel en el Movistar Arena. 

Tini Stoessel cantó con los Jonas Brothers y deslumbró en su primer show en Argentina

últimas noticias

Caso Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

Caso Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

Hace 6 minutos
play

El gendarme que hirió a Pablo Grillo irá a juicio oral: "Esperamos que sigan con los responsables políticos"

Hace 21 minutos
Prestianni podría perderse dos partidos del Mundial en caso de ser convocado.

La FIFA agravó la sanción a Prestianni por racismo: lo complica de cara al Mundial 2026

Hace 22 minutos
play

Choferes de 5 líneas de colectivos, de paro por sueldos adeudados: hay miles de usuarios afectados

Hace 28 minutos
play

Corrientes: la desgarradora confesión del nene desaparecido tras ser encontrado con su padre

Hace 34 minutos