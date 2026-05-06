El gendarme que hirió a Pablo Grillo irá a juicio oral: "Esperamos que sigan con los responsables políticos"

Fabián Grillo, padre del fotógrafo atacado por Héctor Jesús Guerrero, celebró la decisión de la Justicia y pidió que se extienda también al resto de la cadena de mando, que incluye a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Luego de que la Justicia determinara que el gendarme Héctor Jesús Guerrero , responsable de herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante una marcha de jubilados en marzo de 2025 frente al Congreso, irá a juicio oral por los delitos de "lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función" , Fabián Grillo , padre de la víctima, expresó que "esperamos que esto sea el inicio y que se enjuicie también a los responsables políticos del momento" .

El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Eduardo Taiano , sostuvo en su resolución que el comportamiento de Guerrero "representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico" .

"Esperamos que esto sea el inicio, nuestras abogadas están pidiendo la elevación a la cadena de mando y a los responsables políticos del momento" , planteó Grillo padre en diálogo con Juan Amorín en Mañanas Argentinas por C5N , y remarcó que "lo de Guerrero es claro, obvio, evidente, estuvo prácticamente transmitido en directo por cientos de cámaras".

Embed - C5N on Instagram: " Fabián Grillo cuestionó el accionar de Patricia Bullrich El papá del fotógrafo baleado por la Policía en el Congreso dialogó con el equipo de #MañanasArgentinas y dijo que la entonces ministra de Seguridad no colaboró ni aportó información para esclarecer el caso."

Sobre la postura de Patricia Bullrich , hoy senadora pero ministra de Seguridad al momento del ataque del gendarme, sostuvo: "Lo veo como una continuidad de la agresión a Pablo, a nosotros, a la familia y a toda la sociedad con la mentira. Ella dijo, no sé si son las palabras precisas, pero dijo, 'Había rebotado tres veces en el pavimento, luego en una estructura metálica'. Todo absolutamente mentira, las imágenes demuestran todo lo contrario . Por algo se eleva a juicio oral, está demostrado el delito, ahora vamos a ver qué pena le dan por ese delito".

También señaló la falta de cooperación de parte del Gobierno. "Hubo aportes mínimos, de hecho tuvieron que allanar para obtener pruebas. Las autoridades no colaboraron, hirieron gravemente a un ciudadano argentino, van a tener que dar explicaciones. Apañaron e incluso justificaron mediáticamente a Guerrero. Siempre fue así y lo hicieron siempre, en un inicio tratan de protegerse y proteger a quienes le sirven, pero cuando llega el momento le sueltan la mano. Esperemos que no sea solamente Guerrero el que va a pagar el pacto, pero en principio intentan que sea eso", manifestó.

Pablo Grillo Pablo Grillo evoluciona favorablemente tras las brutales heridas recibidas. NA/Mariano Sánchez

Grillo también destacó la recuperación de su hijo. "El progreso es muy bueno, asombroso a decir de los médicos dado el daño que tuvo. Algunos hablan de milagro, un milagro construido por su fuerza y por el trabajo de la ciencia y de los médicos del hospital público, el Ramos Mejia y el Roca en rehabilitación", concluyó.

Cargos por "lesiones gravísimas agravadas"

El gendarme enfrentará cargos por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón, cometido en cinco oportunidades. Según la acusación, el imputado disparó una pistola lanza gases de forma horizontal hacia la multitud. El fiscal subrayó que el uniformado actuó con "plena conciencia de que infringía las normas".

El reportero gráfico recibió el impacto de una granada de gas en su cabeza mientras realizaba su labor profesional a 47 metros de distancia de los efectivos. El proyectil le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. A raíz de estas heridas, el trabajador de prensa padece hoy un deterioro marcado en sus funciones cognitivas y comunicativas.