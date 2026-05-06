6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La imagen de la crisis: más de tres mil personas hacen fila por 60 puestos de trabajo en un frigorífico de Moreno

La escena expone el deterioro del mercado laboral en medio de la crisis económica profundizada por el modelo del gobierno de Javier Milei.

Por

Más de 3 mil de personas formaron fila desde la madrugada del miércoles una extensa fila frente a un frigorífico en Paso del Rey, partido de Moreno, con el objetivo de entregar su currículum y acceder a un puesto de trabajo, en una escena que ya a las 6 de la mañana mostraba una alta concurrencia y que cerca del mediodía se extendía por más de 12 cuadras.

Se aproximan las fechas de cobro del aguinaldo 2026.
Te puede interesar:

Cómo se calcula el aguinaldo 2026: el paso a paso en menos de 5 minutos

La postal, registrada por C5N, refleja con crudeza el impacto de la crisis económica y laboral que atraviesa el país. En un contexto de caída de la actividad y fuerte ajuste, la demanda de empleo supera ampliamente la oferta disponible.

“Estamos desde las 8 de la mañana. Hace dos años me quedé sin trabajo. Estuve buscando. Entregás currículum pero no te llaman nunca”, relató una mujer de 44 años, mientras aguardaba su turno. A su lado, otra joven de 24 años sintetizó una situación que se repite: “Hace tres años que estoy buscando trabajo. No se consigue. No me llaman de ningún lado”.

En los días previos, el frigorífico había lanzado la convocatoria para cubrir cerca de 60 vacantes en tareas administrativas, cajeros, recepcionistas, carniceros, polleros, choferes, carga y descarga, limpieza y cocina. La noticia circuló entre los vecinos de Moreno y partidos aledaños,

Los testimonios construyen un diagnóstico compartido. “Estoy desempleada hace bastante. Tengo entrevistas pero no me llegó nada estable por el momento”, explicó otra mujer. Un hombre sumó su experiencia: “Tengo emprendimientos pero nada estable. Hace cinco meses trabajé pero tenía un contrato de seis meses y me dieron la baja. Tuve muchas entrevistas pero está jodida la cosa”.

Entre quienes esperaban también había historias atravesadas por la urgencia familiar. “En abril me echaron del último trabajo que tuve. Trabajé en una pollería cerca de un año. De un día para el otro me echaron por mensaje. Hoy en día está muy difícil conseguir trabajo”, contó un joven padre de un bebé de tres meses.

Otro hombre, de 43 años, describió su situación actual: “Hace tres años que busco trabajo. La última vez que laburé fue en 2023. Me tomaron por tres meses. Ahora hago laburo en aplicaciones y las changas que salgan por la tarde”. En la misma línea, un trabajador de 36 años agregó: “Conseguir trabajo es muy difícil hoy. Hace ocho meses que estoy sin trabajo. Estuve changueando y rebuscándomela”.

El trasfondo de estas historias individuales se vincula con un proceso más amplio. Desde el inicio de la gestión de Milei, cerraron más de 24 mil fábricas en todo el país y se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo, según distintos relevamientos. La contracción de la industria y el consumo golpea con especial fuerza en el conurbano bonaerense, donde la falta de empleo formal empuja a miles de personas a la informalidad o la desocupación.

Noticias relacionadas

Se acabaron los vivos: dan de baja 272 estacionamientos truchos para personas con discapacidad.

La Ciudad dio de baja más de 270 estacionamientos truchos para personas con discapacidad

Las autoridades piden extremar cuidados y evitar la exposición al exterior durante las horas de mayor intensidad.

Alerta máxima por viento Zonda en varias provincias: a qué hora será, hasta cuándo y recomendaciones

Al menos son 15 los robots liberados en las calles. 

China comenzó a utilizar robots policía para controlar el tránsito

Los vuelos comenzarán a operar a partir del 29 de noviembre de 2026 desde Tel Avivi hasta Buenos Aires.

Primer vuelo directo entre Argentina e Israel: confirmaron la fecha y cuál será la duración

Marca federal universitaria.

La UBA convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo martes

play

Choferes de 5 líneas de colectivos, de paro por sueldos adeudados: hay miles de usuarios afectados

Rating Cero

Thelma Fardín celebró el resultado y destacó el impacto colectivo de ocho años de lucha judicial.

La reacción de Thelma Fardín tras la condena a Juan Darthés: "Una victoria enorme"

Adabel Guerrero y una propuesta picante que Martín Lamela rechazó de cuajo.

Se filtró la propuesta íntima de Adabel Guerrero que su marido rechazó antes de la separación

Manu se quebró en llanto.

Desgarrador momento en Gran Hermano 2026: tuvieron que informarle a Manuel una dolorosa muerte

La guerra fría de las Spice Girls

La impresionante transformación de Mel C de las Spice Girls

Zulemita se mostró en sus redes parada sobre un andador en una clínica. 

Zulemita Menem preocupó a sus seguidores: se la vio en una clínica, vendada y con andador

Delicado momento en Gran Hermano: Generación Dorada. Una participante debió abandonar la casa por un accidente doméstico. 

Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

últimas noticias

Messi se prepara para jugar el Mundial 2026 de frútbol que tendrá novedades.

Mundial 2026: a la FIFA se le escapó una novedad que implementará en todos los partidos

Hace 4 minutos
El partido entre PSG y Bayer Múnich será a las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena.

A qué hora juegan Bayer Múnich - PSG, en busca de la final de la Champions League: cómo ver en vivo online y por TV

Hace 8 minutos
La imagen se filtró semanas antes de la confirmación oficial y encendió el debate entre los fanáticos.

Con sorpresas: se filtró una simulación de FIFA que pronostica quiénes serán los finalistas del Mundial 2026

Hace 27 minutos
Se anunciaron las fechas del Cyber Monday 2026.

Descuentos y ofertas: confirmaron las fechas del Black Friday y Cyber Week 2026

Hace 43 minutos
Se aproximan las fechas de cobro del aguinaldo 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo 2026: el paso a paso en menos de 5 minutos

Hace 44 minutos