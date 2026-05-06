6 de mayo de 2026 Inicio
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"Se acabaron los vivos": la Ciudad dio de baja más de 270 estacionamientos truchos para personas con discapacidad

El 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, cuyos titulares no habían realizado el trámite de renovación.

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Se acabaron los vivos: dan de baja 272 estacionamientos truchos para personas con discapacidad.

"Se acabaron los vivos": dan de baja 272 estacionamientos truchos para personas con discapacidad.

La Ciudad de Buenos Aires dio de baja 272 reservas de estacionamientos para personas con discapacidad truchos que no contaban con la documentación pertinente en el marco de un operativo destinado a "mejorar la disponibilidad y un uso más ordenado de la vía pública".

El caso fue confirmado en la Ciudad.
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“Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, expresó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Desde la gestión porteña informaron que de los 272 espacios removidos:

  • El 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, cuyos titulares no habían realizado el trámite de renovación.

  • El 11% , a personas fallecidas.

  • El 9% estaban adulterados.

  • Y un 4% correspondía a reservas no oficiales.

También detallaron que en la la Ciudad hay unos 4.000 espacios para estacionar destinados a personas con discapacidad. "Esta actualización busca mejorar la disponibilidad de espacios para los usuarios habilitados, fortalecer los controles y promover un uso más ordenado y accesible del estacionamiento en todas las comunas", indicaron desde el gobierno porteño.

"Con este tipo de acciones, la Ciudad sigue impulsando el desarrollo de un entorno más justo, donde los recursos disponibles se asignen de manera eficiente y en función de las necesidades de los usuarios habilitados", agregaron.

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