11 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Viral en redes: una azafata reveló por qué no debés usar pantalones cortos en los vuelos y sorprendió a todos

Esta revelación sorprendió a muchos usuarios que suelen elegir prendas ligeras para vuelos largos sin conocer este dato.

Por
Conocé más sobre este tip que compartió una azafata en redes y se volvió viral

Conocé más sobre este tip que compartió una azafata en redes y se volvió viral

  • Una estudiante de azafata reveló por qué el pantalón corto es una mala elección para volar. La joven española admitió que ella misma solía viajar en prendas cortas hasta que conoció este dato en su curso.

  • El roce directo de la piel contra los toboganes de emergencia causa quemaduras por la velocidad del descenso. La tela del pantalón largo actúa como un escudo protector durante una evacuación rápida.

  • La advertencia se enfoca en optimizar la respuesta física ante un posible accidente aéreo.

  • Explicó que las azafatas usan pantalones o medias largas precisamente por esta normativa de seguridad.

Las redes sociales se han convertido en un manual de supervivencia gracias a las revelaciones de quienes trabajan "detrás de escena". En este abril de 2026, una azafata española se ha vuelto tendencia tras compartir un consejo de seguridad que ha cambiado la forma de vestir de miles de viajeros.

Te puede interesar:

La madrina de Ángel apuntó contra la madre: "Lo zamarreaba cuando era bebé"

A través de un video que ya acumula millones de reproducciones, la joven explicó la razón técnica y de salud por la cual nunca deberías usar pantalones cortos al subirte a un avión, una advertencia que va mucho más allá de la simple comodidad o el frío de la cabina.

Qué dijo la azafata sobre los pantalones cortos que se volvió viral en minutos

-Azafata viral

Una estudiante de tripulación de cabina en España ha causado sensación en TikTok al compartir un revelador consejo de seguridad que aprendió durante su formación. A través de un video donde luce su uniforme, la joven instó a sus seguidores a no viajar nunca en pantalones cortos, una costumbre que ella misma solía practicar pero que ha decidido abandonar tras conocer los riesgos técnicos.

La advertencia surge a partir de los protocolos de evacuación, donde la velocidad y la fricción juegan un papel determinante para la integridad física de los pasajeros. La explicación técnica radica en el uso de los toboganes de emergencia que se despliegan en salidas y ventanas ante un siniestro. Según relató la futura azafata, la rapidez con la que una persona debe deslizarse por estas rampas plásticas genera un calor tan intenso que podría provocar quemaduras graves si la piel de las piernas está descubierta.

Para concluir, señaló que esta es la razón por la cual las tripulaciones siempre visten pantalones largos o faldas acompañadas de medias reforzadas, subrayando que, aunque los accidentes son poco frecuentes, la vestimenta adecuada es la primera línea de defensa ante una evacuación.

Noticias relacionadas

El niño de 10 años amenazó a su maestra y compañeritos de grado. 

Un alumno llevó un cuchillo a una escuela de Salta: amenazó a su maestra y compañeros

La situación no da para más, señaló la titular de COFA. 

Farmacéuticos advierten sobre una crisis sanitaria por el retraso de pagos del PAMI

Tragedia en Devoto.

Villa Devoto: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, cayó y murió atropellada

play

Caso Ángel: los vecinos de Comodoro Rivadavia pidieron declarar en la causa

Otro destino ideal para el próximo viaje al Norte argentino.

Vacaciones en Salta: el pueblo que está en la Puna y que enamora a todos los viajeros

La Asignación por Matrimonio (APU) es un beneficio único que ANSES otorga a las parejas que contraen matrimonio.

ANSES: el monto que se le otorgará a cada pareja que se case en abril 2026

Rating Cero

Paula Chaves y Zaira Nara, en plena guerra.

La drástica decisión de Paula Chaves con Zaira Nara: "Ya no es más la..."

¿Qué le pasa a Floppy Tesouro?

El duro momento de salud que atraviesa Floppy Tesouro: "Los dolores son insoportables"

Matt Damon y su transformación para interpretar a Odiseo.

El increíble cambio que tuvo que hacer Matt Damon para la película "La Odisea"

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

Marvel tiene planes de pasar sus series en el cine y Daredevil: Born Again podría ser la primera

La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.

Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

Revelan detalles del calvario de Silvina Luna durante sus últimos meses de vida: "Fue una tortura"

últimas noticias

Paula Chaves y Zaira Nara, en plena guerra.

La drástica decisión de Paula Chaves con Zaira Nara: "Ya no es más la..."

Hace 3 minutos
Perú vota presidente este domingo 12 de abril.

Elecciones presidenciales en Perú: quiénes son los principales candidatos

Hace 16 minutos
play

La madrina de Ángel apuntó contra la madre: "Lo zamarreaba cuando era bebé"

Hace 23 minutos
play
El exjugador manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

Llegó a ser una promesa en Boca pero deberá ir a prisión: su imprudencia al volante costó dos vidas

Hace 27 minutos
play
Marcelo Sarmiento fue campeón con Talleres en una competencia internacional histórica.

El jugador que salió campeón con Talleres en una copa internacional y hoy tiene una carpintería: de quién se trata

Hace 47 minutos