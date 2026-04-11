Viral en redes: una azafata reveló por qué no debés usar pantalones cortos en los vuelos y sorprendió a todos Esta revelación sorprendió a muchos usuarios que suelen elegir prendas ligeras para vuelos largos sin conocer este dato. Por + Seguir en







Conocé más sobre este tip que compartió una azafata en redes y se volvió viral

Una estudiante de azafata reveló por qué el pantalón corto es una mala elección para volar. La joven española admitió que ella misma solía viajar en prendas cortas hasta que conoció este dato en su curso.

El roce directo de la piel contra los toboganes de emergencia causa quemaduras por la velocidad del descenso. La tela del pantalón largo actúa como un escudo protector durante una evacuación rápida.

La advertencia se enfoca en optimizar la respuesta física ante un posible accidente aéreo.

Explicó que las azafatas usan pantalones o medias largas precisamente por esta normativa de seguridad. Las redes sociales se han convertido en un manual de supervivencia gracias a las revelaciones de quienes trabajan "detrás de escena". En este abril de 2026, una azafata española se ha vuelto tendencia tras compartir un consejo de seguridad que ha cambiado la forma de vestir de miles de viajeros.

A través de un video que ya acumula millones de reproducciones, la joven explicó la razón técnica y de salud por la cual nunca deberías usar pantalones cortos al subirte a un avión, una advertencia que va mucho más allá de la simple comodidad o el frío de la cabina.

Qué dijo la azafata sobre los pantalones cortos que se volvió viral en minutos -Azafata viral Una estudiante de tripulación de cabina en España ha causado sensación en TikTok al compartir un revelador consejo de seguridad que aprendió durante su formación. A través de un video donde luce su uniforme, la joven instó a sus seguidores a no viajar nunca en pantalones cortos, una costumbre que ella misma solía practicar pero que ha decidido abandonar tras conocer los riesgos técnicos.

La advertencia surge a partir de los protocolos de evacuación, donde la velocidad y la fricción juegan un papel determinante para la integridad física de los pasajeros. La explicación técnica radica en el uso de los toboganes de emergencia que se despliegan en salidas y ventanas ante un siniestro. Según relató la futura azafata, la rapidez con la que una persona debe deslizarse por estas rampas plásticas genera un calor tan intenso que podría provocar quemaduras graves si la piel de las piernas está descubierta.