Con sorpresas: se filtró una simulación de FIFA que pronostica quiénes serán los finalistas del Mundial 2026 Un video oficial mostró el marcador del torneo con un resultado que nadie esperaba ver. El gráfico ubica a los anfitriones y a una histórica selección disputando el partido más importante del certamen. Por + Seguir en







La imagen se filtró semanas antes de la confirmación oficial y encendió el debate entre los fanáticos. Redes sociales

Un video promocional dio a conocer el diseño oficial del marcador televisivo del Mundial 2026 y, de paso, generó una sorpresa que está generando repercusión en redes sociales. El gráfico muestra un partido entre dos selecciones con el rótulo "Final", lo que muchos interpretaron como una simulación de la FIFA sobre el desenlace del torneo. La imagen se filtró semanas antes de la confirmación oficial y generó un debate entre los fanáticos.

El material fue creado por el estudio francés de diseño Nervakez Motion, cuyos responsables habían compartido adelantos del trabajo en sus canales propios con casi seis semanas de anticipación a la revelación formal. La identidad visual se enmarca dentro de la campaña "We Are 26", que la FIFA viene impulsando para darle al torneo una estética de fuerte impacto gráfico.

El detalle que más llamó la atención del marcador que apareció en el video fue el scoreboard que muestra a la selección de Estados Unidos enfrentando a Brasil en la instancia definitiva del campeonato, con un resultado 2-2 en tiempo adicional.

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Quiénes serán los finalistas del Mundial 2026, según la simulación de la FIFA El fotograma que se volvió viral muestra el marcador oficial del Mundial con la leyenda "FIFA World Cup 2026 – Final" y los escudos de Estados Unidos y Brasil igualados 2 a 2, con el cronómetro en 95:59 y seis minutos de tiempo adicionado. La imagen fue captada del video promocional y disparó las especulaciones sobre si se trata de una elección deliberada de la FIFA para anticipar un posible desenlace, o simplemente de un ejemplo de uso del gráfico sin mayor intención.

Lo que quedó claro es que el marcador que se mostró corresponde al diseño oficial del torneo, confirmado tanto por Fox Sports que difundió el video, como por el estudio que lo desarrolló. 26 world cup tv Redes sociales Entre los elementos más destacados del diseño figuran unos bordes ubicados junto a cada bandera nacional, que indican los colores de la indumentaria que lleva cada equipo en cancha. La tipografía y la disposición general del marcador adoptan una estética plana y moderna, alejada de los efectos tridimensionales o brillantes que caracterizaron ediciones anteriores del torneo.