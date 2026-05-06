6 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo serán

El SMN advierte sobre lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para este miércoles en el AMBA. Cuándo será el período más crítico.

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La mejora climática llegaría recién hacia la tarde del jueves.

La mejora climática llegaría recién hacia la tarde del jueves.

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 6 de mayo en todo Buenos Aires. El fenómeno traerá lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, con posibilidad de caída de granizo en distintos sectores del territorio.

Las autoridades piden extremar cuidados y evitar la exposición al exterior durante las horas de mayor intensidad.
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Los valores de precipitación acumulada se estiman entre los 30 y 60 mm, aunque podrían superarse de forma localizada en algunas zonas. Las tormentas comenzaron a desarrollarse a partir del mediodía, con una intensificación progresiva hacia la tarde y la noche, período que el organismo considera el más crítico del día. Las temperaturas se moverán entre una mínima de 19°C y una máxima de 23°C, en un día de alta humedad y condiciones variables.

El resto de la semana no ofrece demasiado alivio. El jueves traerá probabilidades de chaparrones por la mañana y viento durante la tarde, mientras que el viernes y el sábado se esperan jornadas frías y ventosas, con máximas que no superarían los 14°C y mínimas de entre 8 y 9 grados.

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Hasta cuándo rige el alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires

La alerta amarilla se extiende principalmente durante la tarde y la noche de este miércoles, con el período de mayor intensidad concentrado en esas horas. En CABA, la vigencia del aviso se mantendría hasta las 02:59 del jueves 7 de mayo, aunque la inestabilidad podría persistir durante la madrugada.

Las zonas bajo alerta naranja enfrentarán condiciones más severas, con ráfagas que pueden exceder los 90 km/h y acumulaciones de entre 60 y 90 mm de lluvia. En esos sectores, el riesgo para la circulación y la seguridad en espacios abiertos es considerablemente mayor.

La mejora climática llegaría recién hacia la tarde del jueves, aunque con nubosidad residual y cierta inestabilidad. El ingreso de una masa de aire frío provocará un descenso marcado de las temperaturas hacia el fin de semana, con mínimas que podrían acercarse a los 5 grados el sábado.

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Consejos del SMN ante tormentas

El SMN recomienda evitar salir durante el período de mayor actividad de la tormenta y, ante la necesidad de hacerlo, buscar refugio inmediato. También aconseja no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

En materia eléctrica, el organismo sugiere desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro general si el agua ingresa a la vivienda. Además, indica cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas durante el temporal.

Respecto de los espacios exteriores, se solicita retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas u otros elementos ubicados en balcones o terrazas. Quienes deban circular en vehículo deberán reducir la velocidad, encender las luces bajas y aumentar la distancia para poder frenar a tiempo.

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