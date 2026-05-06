6 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta máxima por viento Zonda en varias provincias: a qué hora será, hasta cuándo y recomendaciones

Las ráfagas cálidas y secas afectarán principalmente a Mendoza y San Juan durante la tarde y noche del miércoles, con vigencia hasta la madrugada del jueves en algunas zonas.

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Las autoridades piden extremar cuidados y evitar la exposición al exterior durante las horas de mayor intensidad.

Las autoridades piden extremar cuidados y evitar la exposición al exterior durante las horas de mayor intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por viento Zonda para este miércoles 6 de mayo, con vigencia en varias provincias del oeste. El fenómeno afecta principalmente a Mendoza y San Juan, donde se esperan ráfagas de gran intensidad, temperaturas elevadas y una caída drástica en los niveles de humedad que complican el desarrollo normal de las actividades cotidianas.

Se esperan tormentas fuertes durante la noche del miércoles. 
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El viento Zonda es un fenómeno característico de la región andina argentina que se produce cuando masas de aire cálido y seco descienden desde la cordillera hacia el llano. Sus efectos incluyen un aumento repentino de la temperatura, reducción de la visibilidad y condiciones de extrema aridez que elevan el riesgo de incendios. En Mendoza, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una máxima de 29°C tras una mínima de 9°C, diferencia que refleja con claridad el impacto del fenómeno sobre el clima local.

El período de mayor intensidad se concentrará durante la tarde, con ráfagas que en algunas zonas podrían superar los 80 kilómetros por hora. Las autoridades de Defensa Civil solicitan a la población extremar los cuidados y seguir las recomendaciones preventivas emitidas para cada región.

Mendoza tormenta Santa Rosa
El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

En qué provincias hay alerta de viento Zonda

En Mendoza, el fenómeno se prevé en superficie desde las 10 hasta aproximadamente las 22, con la mayor intensidad esperada entre las 15 y las 21. La precordillera de Las Heras y la precordillera de Luján de Cuyo se encuentran bajo alerta naranja, con vientos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h puntualmente.

El área bajo alerta amarilla abarca Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, este de Las Heras, Lavalle, Junín, Rivadavia, los valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, La Paz, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y las zonas bajas de San Rafael y Malargüe, con vientos de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden exceder los 65 km/h.

En San Juan, la alerta rige para la tarde y noche del miércoles 6, extendiéndose hasta la madrugada del jueves 7 de mayo. Las zonas afectadas incluyen la precordillera de Calingasta y los departamentos de Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. En el área bajo alerta naranja se esperan velocidades de entre 40 y 60 km/h con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Ante este escenario, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad intimó a las distribuidoras a activar sus planes de contingencia y solicitó a los usuarios reportar de inmediato cualquier corte o cable caído a las líneas de emergencia: 0-800-666-3637 para clientes de Naturgy y 496-1784 para los de D.E.C.S.A.

viento clima frío

Recomendaciones por el viento Zonda

Las autoridades de Defensa Civil emitieron una serie de indicaciones para reducir los riesgos durante el período de mayor actividad del fenómeno. En primer lugar, recomiendan hidratarse de manera constante, prestando especial atención a niños y adultos mayores, y mantener la casa cerrada de la forma más hermética posible para evitar el ingreso del aire seco y caliente. Tapar con trapos húmedos los marcos de puertas y ventanas ayuda a reducir la entrada de aire exterior; en casos de baja humedad extrema, se sugiere aumentar la humedad interior mediante un humidificador o una cacerola con agua al fuego.

Quienes padezcan asma u otras afecciones bronquiales o pulmonares deben tener a mano su medicación durante toda la jornada. Se recomienda además reducir al mínimo la permanencia en espacios abiertos, evitar exponerse prolongadamente a la radiación solar y no realizar actividad física al aire libre mientras haya viento. Mantenerse alejado de árboles es otra precaución fundamental, dado el riesgo de caída de ramas.

Respecto del fuego, está terminantemente prohibido hacer quemas al exterior y se solicita no arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación seca, ya que las condiciones de aridez propias del Zonda elevan considerablemente el riesgo de incendios. Ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con las líneas 911 o 103 de Protección Civil.

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