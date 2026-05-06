Se filtró la propuesta íntima de Adabel Guerrero que su marido rechazó antes de la separación Antes de que la protagonista de Sex blanqueara su ruptura después de casi 20 años de relación, ella le había hecho una proposición que fue rechazada y que podría haber sido determinante en el vínculo. + Seguir en







Adabel Guerrero y una propuesta picante que Martín Lamela rechazó de cuajo. Redes sociales

La confirmación de la separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, tras 17 años de relación, reavivó un clip que se viralizó en redes sociales. Según contó, en los últimos meses de relación ella le había propuesto hacer un trío, pero él lo rechazó.

El fragmento corresponde a su paso por La noche perfecta, conducido por Sebastián Wainraich. En esa entrevista, Guerrero contó: “Me planteé muchas cosas y fantasías que podés hacer con la pareja. Le planteé un trío y me dijo que no. Había una candidata, una chica que estaba en Sex. Se lo propuse seriamente porque quiero estar con una mujer en algún momento, pero él me dijo que ni loco".

martin-lamela-y-adabel-guerrero La pareja llevaba 17 años juntos. Según detalló en su paso por el late night show televisivo, la negativa de Lamela estuvo vinculada a posibles conflictos posteriores: aparentemente, él temía que la situación derivara en escenas de celos. En ese contexto, la bailarina también dejó entrever que evaluó otras alternativas, como abrir la pareja, aunque tampoco aceptó.

Guerrero relacionó estos planteos con su experiencia en el espectáculo Sex, creado por José María Muscari, al que definió como un espacio que le permitió explorar nuevas inquietudes personales, vinculadas concretamente también a su sexualidad.

De acuerdo con lo que explicó, su participación en esa propuesta artística influyó en su manera de pensar los vínculos y la llevó a cuestionar dinámicas que hasta entonces no había puesto en discusión. ¿Podrá haber sido un detonante en la relación?