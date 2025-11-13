Primavera porteña: cuáles son los mejores lugares para ver Jacarandás en Buenos Aires

- Cada primavera, Buenos Aires se tiñe de violeta con la floración de los jacarandás, un espectáculo natural que atrae a locales y turistas.
Cada primavera, Buenos Aires se transforma en un espacio natural donde el color violeta domina las calles, plazas y avenidas. Los jacarandás, con su inconfundible floración, marcan el pulso visual de la temporada y atraen tanto a vecinos como a amantes del Turismo porteño, que buscan capturar este fenómeno urbano. Este escenario se ha convertido en una postal clásica de la ciudad y un motivo de orgullo porteño.