13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Primavera porteña: cuáles son los mejores lugares para ver Jacarandás en Buenos Aires

Su floración suele comenzar en noviembre, convirtiéndose en un símbolo de esta época del año y un motivo ideal para salir a recorrer los sitios urbanos.

Por
Conocé cuáles son los puntos de turismo en Buenos Aires donde hay jacarandás.

Conocé cuáles son los puntos de turismo en Buenos Aires donde hay jacarandás.

  • Cada primavera, Buenos Aires se tiñe de violeta con la floración de los jacarandás, un espectáculo natural que atrae a locales y turistas.
  • Entre los recorridos más destacados se encuentran las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, la 9 de Julio y el centro histórico con la Plaza de Mayo.
  • Barrios como Retiro, Palermo y Belgrano ofrecen escenarios únicos donde los árboles se combinan con arquitectura clásica y espacios verdes.
  • Este fenómeno urbano se ha convertido en una postal icónica y en un motivo de orgullo para los porteños.

Cada primavera, Buenos Aires se transforma en un espacio natural donde el color violeta domina las calles, plazas y avenidas. Los jacarandás, con su inconfundible floración, marcan el pulso visual de la temporada y atraen tanto a vecinos como a amantes del Turismo porteño, que buscan capturar este fenómeno urbano. Este escenario se ha convertido en una postal clásica de la ciudad y un motivo de orgullo porteño.

San Miguel de los Ríos, refugio natural entre las sierras de Córdoba.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el tesoro escondido que tiene ríos transparentes para refrescarse

A lo largo de los años, estos árboles se integraron de manera armónica al paisaje urbano, embelleciendo avenidas icónicas y espacios verdes. La combinación entre arquitectura, historia y naturaleza ofrece recorridos únicos que invitan a redescubrir rincones conocidos desde una perspectiva diferente. Cada barrio tiene sus propias zonas destacadas. Conocelas.

En qué lugares de Buenos Aires podés encontrar Jacarandás florecidos

-Jacarandá

A continuación te compartimos los mejores lugares turísticos con jacarandás en CABA para recorrer:

  • Avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta: Uno de los recorridos más espectaculares para ver jacarandás en flor. El paseo puede comenzar en el Cementerio de la Recoleta o en la Facultad de Derecho y seguir hasta la avenida Presidente Sarmiento. A lo largo del trayecto, los árboles forman túneles violetas naturales, y se pueden visitar museos como el Bellas Artes, el Malba y el de Arte Decorativo.
  • Centro histórico: Plaza de Mayo y alrededores: Las avenidas Roque Sáenz Peña y Julio Argentino Roca, que parten de la Plaza de Mayo, están rodeadas de jacarandás que contrastan con la arquitectura clásica. Es un punto ideal para disfrutar del colorido floral mientras se recorren lugares emblemáticos como la Casa Rosada y el corazón político del país.
  • Avenida 9 de Julio: La avenida más ancha del mundo se viste de violeta durante la primavera. Los jacarandás acompañan todo su recorrido, enmarcando íconos como el Teatro Colón y el Obelisco, ofreciendo una de las vistas más representativas de Buenos Aires.
  • Retiro y sus espacios verdes: La plaza San Martín es el centro del espectáculo en este barrio. Allí, los jacarandás se mezclan con edificios de estilo francés como el Palacio Estrugamou, creando un paisaje que evoca los boulevares parisinos.
  • Plaza Italia y Palermo: En esta zona, los jacarandás adornan la avenida Santa Fe y los alrededores de Plaza Italia. Es un punto perfecto para quienes quieren combinar el paseo con compras, cafés y el movimiento urbano típico de Palermo.
  • Belgrano - Cabildo y Luis María Campos: En Belgrano, los jacarandás acompañan las veredas de estas avenidas principales. Este recorrido destaca por su ambiente más tranquilo y su aire de barrio tradicional, ideal para disfrutar de la naturaleza en un entorno más relajado.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Villa Pardo es un pueblo con una fuerte impronta literaria. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino rural con menos de 200 habitantes para conocer en noviembre 2025

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Se encuentra ubicada en el sur de Mendoza.

Turismo en Argentina: el parque volcánico que maravilla a todos los que lo visitan

A 50 kilómetros de Córdoba capital se esconde una de las opciones más atractivas de la provincia.

Viajar a Córdoba: el pueblito que está escondido en las sierras y se puede cabalgar por un río cristalino

Indio Rico ofrece postales hermosas a las orillas de su arroyo. 

Está rodeado de arroyos y es ideal para una escapada de Buenos Aires en el finde largo de noviembre 2025

Rating Cero

El reconocido actor tiene una ex pareja que hoy en día está triunfando en la industria musical.

Quién es la exesposa de David Harbour: potenció su carrera musical tras el divorcio

Baramulla sigue la historia de Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega al pueblo para investigar las desapariciones de niños.
play

Este thriller con misterio y eventos de fantasía es lo más visto de Netflix: qué película es

María Becerra presentó a “Maite”, su versión más sobria y sofisticada.

La impresionante transformación de María Becerra: un look con el que jamás se la vio

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

HayunA compartía en sus redes sociales los cambios de peso.

Famosa cantante se jactaba de bajar 10 kilos en un mes y se desmayó en el escenario: "Quería mostrar un buen look"

Nicolás Furtado como Diosito

La emotiva despedida de Nico Furtado para Jorge Lorenzo, su compañero en "El Marginal"

últimas noticias

Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

Hace 7 minutos
play

Banco Macro junto a IAE, 11 años de una alianza que premia al emprendedor argentino

Hace 10 minutos
La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Hace 12 minutos
Google promete una versión más rápida, precisa e integrada en sus productos.

Se supo cuándo Google lanzará Gemini 3: qué hay que saber

Hace 16 minutos
Una clínica entregó una serie de recomendaciones.

Cómo podés hacer para que el humo del asado no dañe tus ojos

Hace 23 minutos