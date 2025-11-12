Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil" Este destino es elegido por jóvenes para disfrutar de playas, surf y música en vivo. Mezcla tranquilidad y diversión a solo tres horas de Montevideo. Por







Será una de las paradas obligadas del verano 2026 Turismo Rocha

La Pedrera es uno de los balnearios más visitados del litoral uruguayo por su ambiente joven y su oferta cultural.

Está ubicada a 230 kilómetros de Montevideo y es posible encontrar playas tranquilas con zonas ideales para el surf y la vida nocturna.

Sus paisajes naturales, acantilados y ferias artesanales atraen tanto a quienes buscan descanso como a los que prefieren aventura.

Durante el verano, el destino se llena de festivales, recitales y actividades al aire libre que consolidan su fama entre los jóvenes viajeros. A pocos kilómetros de Montevideo, en el departamento de Rocha, se encuentra uno de los destinos más recomendados para quienes buscan un verano con opciones para disfrutar con espíritu juvenil. Se trata de La Pedrera, un balneario que combina mar, música y naturaleza en un entorno relajado y pintoresco.

Este rincón uruguayo se convertirá seguramente con el correr de los meses en una de las paradas obligadas del verano 2026. Además, mantiene el encanto de los pueblos costeros del país, con calles tranquilas y vistas panorámicas del Atlántico.

Su ambiente festivo atrae a jóvenes de todo el país y de Argentina, que llegan atraídos por su propuesta cultural y sus celebraciones al aire libre. Sin embargo, La Pedrera conserva su esencia natural, ofreciendo también zonas más calmas para disfrutar del mar y el descanso en familia.

el desplayado la pedrera Todo Uruguay Cómo es la playa uruguaya que recomiendan para los jóvenes en 2026 La Pedrera se ubica en el departamento de Rocha, sobre la costa atlántica, a unos 230 kilómetros de Montevideo. Su nombre proviene de las formaciones rocosas que se destacan a lo largo del litoral y que le dan un paisaje distinto al de otros balnearios uruguayos. Aunque es pequeña, su ambiente bohemio y la hospitalidad de los locales la convierten en un lugar ideal para pasar las vacaciones.

El balneario tiene dos playas principales. El Desplayado es la más familiar, con aguas tranquilas y extensas zonas de arena, mientras que la playa de El Barco es el punto de encuentro favorito entre los jóvenes. En ese lugar las olas son más intensas y se practican deportes como surf o bodyboard, además de ser el epicentro de la movida nocturna en temporada alta.

Durante el día, los visitantes pueden disfrutar de paseos por los acantilados, cabalgatas frente al mar o recorridas por ferias de artesanos donde abundan los productos locales. Al caer el sol, los bares y restaurantes abren sus terrazas para ofrecer música en vivo, cócteles y platos típicos del litoral uruguayo. La Pedrera Titi Nicola El verano en La Pedrera también se caracteriza por sus eventos culturales. En diferentes momentos del año se realizan festivales de música, cine y teatro, además del tradicional Carnaval, que atrae a miles de turistas por sus desfiles coloridos y su ambiente festivo. Para llegar desde Montevideo, se debe tomar la Ruta Interbalnearia hasta el empalme con la Ruta 9, continuar hasta Rocha y luego seguir por las rutas 15 y 10, que conducen directamente al balneario. El viaje dura alrededor de tres horas y ofrece un recorrido escénico entre dunas, bosques y el mar.