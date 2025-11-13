Turismo en Argentina: el tesoro escondido que tiene ríos transparentes para refrescarse

En el corazón del Valle de Calamuchita , un pequeño rincón serrano guarda uno de los paisajes más tranquilos y puros de Argentina . San Miguel de los Ríos combina la calma del entorno natural con la energía del agua cristalina que recorre el valle, ofreciendo una experiencia que se aleja del turismo tradicional y se acerca al silencio y la desconexión.

El protagonista absoluto es el río Tabaquillo , cuyas aguas doradas serpentean entre piedras y vegetación autóctona. Las playas naturales que se forman a lo largo de su cauce son ideales para descansar, nadar o simplemente observar cómo la luz del sol transforma los tonos del agua durante el día. Este equilibrio entre naturaleza y sosiego convierte al destino en un refugio perfecto para quienes buscan escapar de la rutina.

Además del entorno fluvial, San Miguel de los Ríos ofrece un contacto cercano con la cultura local. El pequeño camping ubicado en lo alto del pueblo permite disfrutar de vistas panorámicas del valle , mientras que en los alrededores se pueden recorrer bodegas familiares, senderos serranos y antiguas construcciones jesuíticas. Todo se combina en un escenario que mantiene intacta su esencia rural y natural.

La localidad se encuentra situada en el Valle de Calamuchita , aproximadamente a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba . El acceso desde la capital provincial se realiza por la ruta provincial 5 (RP-5) hasta Santa Rosa de Calamuchita, desde donde se toma el desvío por la RP-228 hasta San Miguel de los Ríos.

La oferta de actividades incluye senderismo, ciclismo, cabalgatas y pesca deportiva , todas en un marco natural que prioriza la calma y el contacto con el entorno serrano. El río Tabaquillo es su emblema, y sus aguas doradas y transparentes atraviesan la localidad generando playas naturales y puntos de descanso únicos.

También se puede realizar un recorrido por la bodega familiar Juana Urbana, a unos 3 km del pueblo, donde se producen vinos de altura (malbec, petit verdot, cabernet franc) y se ofrecen degustaciones y almuerzos. Para los interesados en historia, las ruinas de la Estancia Jesuítica San Ignacio constituyen un vestigio de la presencia jesuítica en la región.

El entorno invita a recorrer sin apuro. Los caminos que bordean el río y los senderos entre algarrobos, talas y piquillines ofrecen vistas panorámicas del valle y permiten apreciar la flora autóctona en su máxima expresión. Durante el verano, las tardes suelen extenderse entre baños de río y caminatas hasta los miradores naturales, mientras que en otoño y primavera predominan los paseos tranquilos, ideales para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y reencontrarse con el ritmo pausado de las sierras.

Para llegar desde Buenos Aires, el recorrido hacia San Miguel de los Ríos combina rutas nacionales y provinciales en un trayecto de aproximadamente 850 kilómetros. El camino más directo consiste en tomar la Autopista RN 9 hasta Río Tercero, continuar por la RP 5 hacia Santa Rosa de Calamuchita y, desde allí, seguir por la RP 228 hasta alcanzar el destino. El viaje dura entre nueve y diez horas en auto, con tramos escénicos que atraviesan pueblos serranos y paisajes característicos del Valle de Calamuchita. Gracias a la buena conexión vial y al mantenimiento de las rutas, es una alternativa accesible tanto para quienes buscan una escapada de varios días como para aventureros que prefieren acampar y explorar el entorno natural.