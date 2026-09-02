Presentan un proyecto de ley para permitir entierros de personas con sus mascotas: en qué consiste

La iniciativa establece un marco sanitario para permitir la inhumación conjunta entre humanos y animales de compañía.

La Legislatura de Córdoba analiza un proyecto de ley que busca permitir que las personas puedan ser enterradas junto a sus animales de compañía en cementerios públicos y privados. La iniciativa fue impulsada por el legislador Oscar Agost Carreño y propone establecer un régimen sanitario específico para esta modalidad.

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El proyecto, denominado “ Régimen Sanitario Provincial para la Inhumación Conjunta de Personas Humanas y Animales de Compañía” , establece que la autorización para implementar la práctica quedaría en manos de cada municipio o comuna, que también conservaría las facultades de administración y regulación de sus cementerios.

La Provincia, en tanto, tendría a su cargo fijar las condiciones sanitarias y ambientales que deberían respetarse en los casos en que esta modalidad sea habilitada.

La propuesta contempla una serie de requisitos para garantizar que la inhumación conjunta no genere riesgos sanitarios ni ambientales. Entre ellos, establece que la muerte del animal deberá ser acreditada mediante un certificado emitido por un médico veterinario.

Además, deberá verificarse que no existan circunstancias que puedan representar un riesgo sanitario y deberán cumplirse determinadas condiciones vinculadas con la disposición de los restos, la impermeabilización y la profundidad de las sepulturas. También se busca evitar cualquier afectación de las napas de agua.

El proyecto limita la posibilidad a los denominados animales de compañía, es decir, aquellos que forman parte de la convivencia familiar. Quedan excluidos los animales silvestres, las especies protegidas o en peligro de extinción y aquellos destinados a actividades productivas, laborales o alimentarias.

La iniciativa tampoco establece que la persona y su mascota deban fallecer al mismo tiempo. La propuesta contempla que los restos puedan incorporarse posteriormente al mismo espacio funerario, siempre que el cementerio y las autoridades locales lo permitan.

En caso de aprobarse, la normativa provincial funcionaría como un marco sanitario general, mientras que cada municipio o comuna decidiría si incorpora la inhumación conjunta a sus cementerios. De esta manera, la ley no crearía un derecho automático a este tipo de sepultura, sino que habilitaría la posibilidad bajo determinadas condiciones.