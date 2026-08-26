Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier cambió de abogado y pidió ampliar su declaración indagatoria

El imputado por el femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba cambió de estrategia defensiva y adelantó que está dispuesto a aportar datos relevantes para la investigación del crimen.

El imputado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, Claudio Barrelier, cambió de abogado por Carlos Argüello y este pidió que su representado amplíe la declaración indagatoria para aportar datos relevantes para la investigación. Esta decisión podría significar un giro en el caso del asesinato de la adolescente de 14 años .

Argüello pretende que el acusado vuelva a declarar ante la fiscalía de Raúl Garzón durante la próxima semana, pero primero deberá mantener una entrevista con su defendido y reconstruir juntos la versión de los hechos.

"La idea es declarar y salirse de ese eje que él viene siguiendo", explicó Argüello al diario cordobés La Voz del Interior. Afirmó que "lo que venía tapando, ya no lo quiere tapar más" y señaló que podrían producirse "cambios profundos en las acusaciones".

Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género, es decir, femicidio.

El defensor aseguró además que dispone de información que Barrelier quiere incorporar formalmente a la causa, aunque evitó adelantar su contenido. Tampoco aclaró si la nueva declaración implicaría que el imputado asuma responsabilidad por el crimen o si apuntaría contra otras personas.

El cambio de abogado tiene lugar a menos de dos semanas de que el fiscal ampliara la acusación contra el imputado por "privación ilegítima de la libertad" y "abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa" a raíz de la denuncia que realizó en 2025 una joven que escapó semidesnuda de su casa.

Qué contó la primera denunciante de Claudio Barrelier

La joven de 20 años declaró que conocía a Barrelier desde 2022 y que el 5 de mayo de 2025 el trabajador municipal le había ofrecido $2 millones para que le guardara un monto de dinero, pero cuando llegaron a su casa el acusado la amenazó con un arma de fuego, le sacó el celular y la hizo desvestirse sobre una cama donde la ató y le tapó la boca.

Según la denunciante, Barrelier le dijo que necesitaba mantenerla en esas condiciones porque otras personas iban a llegar hasta la casa con dinero y tenían que verla. La mujer consiguió liberarse parcialmente, escapar y pedir ayuda a un grupo de jóvenes de la vereda de enfrente. Ante sus vecinos, el acusado negó conocerla, según la abogada de la víctima, Mónica Picco.

La casa de Claudio Barrelier, el punto cero del femicidio de Agostina Vega.

En un allanamiento posterior a la casa del imputado encontraron la ropa y las zapatillas de la joven, pero no el arma ni el celular. Barrerlier fue detenido el 6 de mayo del año pasado y liberado el 26 bajo fianza.