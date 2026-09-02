Pablo Quirno, sobre la chance de recuperar las Islas Malvinas: "Estamos más cerca"

El canciller reafirmó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago y se mostró optimista acerca de los presuntos avances diplomáticos que el jueves el presidente Javier Milei detallaría por cadena nacional. "Es una obligación defender nuestros intereses allí", remarcó.

El canciller Pablo Quirno afirmó este miércoles que Argentina está "más cerca" y que " siempre hay chances" de recuperar las Islas Malvinas . Así lo expresó al llegar al Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires para participar de Vientos de cambio, una cumbre libertaria que cerrará por la tarde con la presencia del presidente Javier Milei .

De esta manera, el funcionario reafirmó el reclamo de soberanía del país sobre el archipiélago y se mostró optimista acerca de los presuntos avances diplomáticos que el jefe de Estado detallaría por cadena nacional , el jueves a partir de las 21.

Durante su intervención en la cumbre, Quirno remarcó que "las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas".

Luego, el funcionario destacó la situación actual: "Hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente. Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas".

Milei celebró la declaración de Trump sobre la soberanía británica en Malvinas

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

"El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", expresó en diálogo con El Observador en la previa de una reunión de Gabinete. El libertario reveló que ese sería uno de los temas a abordar en el encuentro con los ministros, en el marco de "un repaso de lo que está ocurriendo en la cuestión internacional".

Sus dichos tuvieron lugar luego de que Donald Trump sorprendiera al abrir la posibilidad de un giro en la política exterior de Washington respecto a las Islas Malvinas. El presidente estadounidense había afirmado el lunes que "siempre revisa todas sus posturas" y que la cuestión de la soberanía de las islas "es una de muchas", dejando abierta la chance de un replanteo diplomático que podría impactar en la histórica posición de Estados Unidos sobre el conflicto.

Ante periodistas en el Salón Oval, el mandatario dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica postura de Estados Unidos lo cual podría representar un giro que podría impactar de lleno en la relación con Argentina y el Reino Unido. La declaración de Trump llega tras un artículo del diario británico The Telegraph, que reveló que Washington está evaluando sus compromisos con sus socios del Atlántico en función de nuevas metas de gasto en defensa.

Según ese medio, Washington está mirando de reojo a Londres porque considera que los británicos todavía no mostraron un plan serio para llegar al nivel de gasto militar que pide Trump (5% del PBI). Hasta ahora, Estados Unidos se mantenía "neutral" en la pelea por las Malvinas, aunque siempre con cierta inclinación hacia los británicos.