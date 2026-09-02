La científica argentina Amina Helmi ganó el "Nobel" de astrofísica por reconstruir la historia de la vía láctea La astrónoma estudió en la Universidad Nacional de La Plata y sus estudios permitieron descubrir cómo antiguas fusiones de galaxias dieron origen a lo que hoy se conoce como Vía Láctea. Este hallazgo revolucionó la manera de comprender la evolución del "barrio" donde se encuentra la Tierra. Por Agregar C5N en









Amina Helmi vive hace tres décadas en Países Bajos. University of Groningen @univgroningen

La científica argentina Amina Helmi ganó el Premio Kavli 2026 en astrofísica por reconstruir la historia de la vía láctea, este galardón es comparable con un Nobel, uno de los reconocimientos más grandes del mundo. Compartió el reconocimiento con los investigadores Vasily Belokurov y Rodrigo Ibata.

Helmi nació en el año 1970 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y estudió astronomía en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente vive en Países Bajos donde da clases de Astronomía en la Universidad de Groningen. Es reconocida como una "arqueóloga galáctica", ya que utiliza el movimiento y la composición química de las estrellas para reconstruir la historia de una galaxia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) De esta manera, puro descubrir cómo rests de galaxias se fucionaron para formar lo que hoy conocemos como Vía Láctea, también participó de la misión Gaia de la ESA, una sonda espacial lanzada para crear un mapa tridimensional de la Vía Láctea.

"Me fascina la historia de nuestra Vía Láctea. El telescopio espacial Gaia es como unas gafas que de repente nos permiten verlo todo con mucha más claridad. Recientemente hemos descubierto que la Vía Láctea engulló un gran sistema estelar hace 10.000 millones de años. Pero, ¿qué ocurrió antes de ese suceso? ¿Cómo era la Vía Láctea entonces? ¿Qué procesos eran importantes en aquel momento? En definitiva, quiero reconstruir el linaje de la Vía Láctea", aseguró la astrónoma en una nota de 2019, para la University of Groningen.