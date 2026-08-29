29 de agosto de 2026 Inicio
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"Lo vi volando en el aire": murió un hombre de 47 años tras ser atropellado en Córdoba

La víctima caminaba por la Circunvalación cuando fue embestida por un auto cerca del barrio Los Gigantes. Un testigo relató el impacto y aseguró que el vehículo circulaba a gran velocidad.

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Un hombre falleció tras ser atropellado en Córdoba. 

Un hombre falleció tras ser atropellado en Córdoba. 

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Las autoridades intentan establecer las causas del accidente en el que un hombre de 47 años murió este viernes tras ser atropellado por un Fiat Palio Weekend en la Circunvalación de Córdoba, cerca del barrio Los Gigantes. Un testigo relató que vio al vehículo involucrado pasar a gran velocidad antes del impacto.

El Polaco Riemersma junto a sus canichones en Narnia. 
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El siniestro ocurrió cerca de las 20, cuando la víctima se encontraba sobre la calzada y fue alcanzada por el vehículo en el carril rápido. Tras el impacto, un servicio de emergencias de Ecco llegó hasta el lugar y confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El diagnóstico inicial estableció que el peatón había sufrido politraumatismos de extrema gravedad, entre ellos lesiones en el cráneo y el tórax, mientras que el impacto lo desplazó desde el sector rápido hacia el carril lento, donde terminó frente a otro automóvil que circulaba por la avenida.

Uno de los conductores que observó la secuencia contó que había visto pasar al vehículo involucrado poco antes del impacto y describió una marcha que, según su apreciación, superaba ampliamente la velocidad permitida: "Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida".

Además, el testigo recordó cómo observó al Fiat antes de la colisión y volvió a remarcar la velocidad con la que circulaba: "Yo iba por la Circunvalación, por el carril lento, y pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era de 80 o 90 kilómetros por hora".

El hombre también contó qué hizo inmediatamente después del choque y explicó que tuvo que realizar una maniobra para evitar atropellar a la víctima: "Cayó enfrente de mi auto. Casi lo piso, alcancé a frenar. Me tiré a la banquina y lo esquivé, por suerte", relató.

Todavía conmocionado por la escena, el testigo describió la impresión que le provocó ver al hombre desplazarse por el aire después del impacto y anticipó la gravedad de lo ocurrido: "Cuando lo vi volando en el aire dije: 'Si este tipo se salva, es un milagro'".

El reconocido proteccionista que murió tras esquivar a un perro

Una maniobra para evitar atropellar a un animal también terminó en una tragedia fatal en Santiago del Estero, donde murió Eduardo Roh Riemersma, conocido como "El Polaco de Narnia", tras perder el control de su moto y caer al asfalto cuando intentó esquivar a un perro.

El accidente ocurrió el pasado jueves a las 15:40 sobre calle Alsina, en La Banda, frente al refugio El Montecito de los Canichones, donde Riemersma desarrollaba su tarea de protección animal; según los primeros datos, llegó hasta una rotonda, perdió el dominio del rodado y derrapó.

En su refugio, el Polaco recibía a perros mayores, con discapacidades, amputaciones o secuelas de enfermedad.

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Personal del SEASE 107 acudió al lugar y constató que el hombre presentaba un traumatismo cerrado de tórax, por lo que recibió asistencia de emergencia antes de que su estado derivara en un desenlace fatal; la noticia provocó numerosas muestras de dolor entre familiares, allegados y proteccionistas.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Silva, quien ordenó la intervención de Criminalística y el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia, además del traslado del cuerpo desde el Hospital Regional hacia la morgue judicial para completar las diligencias correspondientes.

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