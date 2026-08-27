Brutal ataque en Córdoba: golpeó ferozmente a un veterinario tras la muerte de su perra en una cirugía El hecho ocurrió en un centro municipal de castración gratuita en La Calera. El profesional sufrió un corte profundo en la cabeza, debió recibir puntos de sutura y denunció que el agresor sigue libre. Por Agregar C5N en









Las heridas del veterinario de Córdoba, de 35 años.

Un médico veterinario sufrió una violenta agresión física en el centro de zoonosis municipal de la ciudad de La Calera, provincia de Córdoba. El grave incidente se desencadenó el pasado 12 de agosto, luego de que una perra caniche de cinco años falleciera debido a complicaciones surgidas durante una operación de castración programada. El profesional relató que fue a comunicarle a la familia que no había tolerado la intervención y, sin mediar palabra, el tutor le pegó un fuerte golpe.

Se trata de Daniel Gómez Rojas, de 35 años, quien detalló en Arriba Córdoba que atravesó días muy difíciles y que recibió acompañamiento del Colegio de Veterinarios en el aspecto legal y el terapéutico. "Es algo que no le deseo a ningún veterinario ni de ninguna rama de la salud", expresó el profesional.

En su relato, el veterinario aseveró que durante veinte minutos le explicó a la dueña del caniche los riesgos asociados a la práctica y la dueña firmó el correspondiente consentimiento informado. Sin embargo, al conocer la triste noticia del deceso, la mujer comenzó a llorar y a gritarle "asesino" al profesional. En ese momento, la pareja de la tutora, quien aguardaba afuera, comenzó a golpear la puerta de ingreso de manera violenta, entró sin mediar palabra, destrozó la oficina y atacó directamente al veterinario con un fuerte golpe en la cabeza.

La perra caniche de cinco años falleció debido a complicaciones surgidas durante una operación de castración programada. Como consecuencia del brutal ataque, en el que la víctima intentó cubrirse la cabeza, Gómez Rojas sufrió un corte profundo en el cuero cabelludo con abundante sangrado, por lo que debieron aplicarle puntos de sutura en un hospital. La agresión finalizó únicamente gracias a la oportuna intervención de sus compañeros de quirófano y de otro tutor que esperaba su turno. El profesional relató que salió del lugar "casi noqueado" y muy mareado por la agresión física sufrida.

"El Colegio de Veterinarios es querellante junto conmigo. Hasta el momento no está detenido", sostuvo el profesional y manifestó además su preocupación porque el hombre tiene otro caniche que también iba a ser castrado ese día. Además, formalizó la denuncia penal correspondiente ante la Unidad Fiscal de La Calera y agregó: "Yo no sé si va a golpear a otro veterinario. No podemos esperar a que maten a un veterinario a golpes para que la Justicia reaccione".