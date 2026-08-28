De sobrevivir a un coma a salvar miles de perros: la emotiva historia de "El Polaco" Groh Riemersma Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma sufrió un grave accidente cuando era joven y encontró en el rescate animal su misión. Luego de casi 20 años al frente del refugio "El Montecito de los Canichones", su trágica muerte en un accidente de moto dejó un vacío enorme y la incertidumbre sobre el destino de cientos de perros. Por Agregar C5N en









El refugio recibe a perros mayores, con discapacidades, amputaciones o secuelas de enfermedad. Redes sociales

La muerte de Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma a los 49 años causó un profundo dolor en Santiago del Estero y una larga despedida en las redes sociales. El rescate de animales no fue para él un pasatiempo, sino que llegó como una misión de vida para salvarlo de sus problemas personales.

Con casi 20 años al frente del refugio El Montecito de los Canichones, su muerte deja un vacío entre sus seguidores y gran preocupación por el destino que tendrán los cientos de perros a los que acogía en un paraje. El rescatista murió este jueves luego de protagonizar un grave accidente de tránsito mientras transitaba en motocicleta por La Banda.

Durante su juventud, cuando estudiaba Ingeniería Forestal, fue atropellado a la salida de un boliche. El accidente lo dejó en coma, le provocó dos infartos y tuvo una rehabilitación de un año para volver a caminar. Años después, luego de perder a su perra dogo, le regalaron otra mascota rescatada. Ese encuentro más su reciente experiencia fueron decisivos para que resolviera dedicar su vida a los perros indefensos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por REFUGIO El Montecito (@refugioelmontecito) En 2006, Groh Riemersma fundó El Montecito de los Canichones, un espacio que bautizó con el nombre que usaba para hablar de sus perros callejeros. El predio está ubicado sobre la Ruta 16, en el departamento La Banda, y recibe a perros enfermos, con discapacidad, con lesiones o con muchos años de abandono.

El refugio llegó a albergar a más de 400 animales simultáneamente, aunque al momento de su fallecimiento cuidaba de 250 perros. Mantenía el predio gracias al trabajo de voluntarios, padrinos y campañas de donación de alimentos y medicamentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por REFUGIO El Montecito (@refugioelmontecito) Quién quedará a cargo del refugio El Montecito de los Canichones La secretaria de la Asociación Santiagueña El Montecito de los Canichones, Dra. Florencia Carol, asumirá provisoriamente su lugar, ya que es una de las personas que compartió durante años el trabajo y la amistad con Riemersma. "Para muchas personas era el Presidente de la Asociación Santiagueña El Montecito de los Canichones. Para mí era mucho más que eso. Era mi amigo, mi hermano", escribió Carol en redes. La proteccionista recordó la causa que la unió a El Polaco: "Nos queríamos y nos respetábamos profundamente. Compartimos momentos, sueños, preocupaciones y, sobre todo, una causa que nos unía y que él amó con todo su corazón", definió la rescatista santiagueña.