2 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Nepal: ya son más de 1.100 muertos y el gobierno avanza con entierros masivos

Los equipos de emergencia continúan realizando las tareas de rescate mientras las víctimas van en alza. Las autoridades sepultaron cuerpos sin identificar y aguardan por resultados de ADN para obtener más información.

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Las imágenes del desastre en Nepal.

Las imágenes del desastre en Nepal.

REUTERS/Athit Perawongmetha

Al cumplirse una semana de las trágicas inundaciones que arrasaron poblaciones enteras en el norte y centro de Nepal, el último reporte de la Policía confirmó la muerte de al menos 1.127 personas y la búsqueda de otras 4.850 que continúan desaparecidas.

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Las labores de rescate permitieron hallar 77 nuevos cuerpos en las últimas horas, entre los cuales figuran niños y también restos de al menos 400 personas.

La tragedia ya se cobr&oacute; al menos 1100 personas.

La tragedia ya se cobró al menos 1100 personas.

La magnitud del desastre provocó el colapso absoluto de las morgues locales, situación que obligó a las autoridades a enterrar cientos de cadáveres no identificados luego de tomar muestras para pruebas de ADN.

En paralelo, familias de las víctimas llevan adelante ritos funerarios simbólicos para despedir a sus allegados ante la imposibilidad de hallar los cuerpos.

Continúan las tareas de rescate en medio de la desesperación

Hasta la fecha, los equipos de emergencia lograron rescatar a 6.541 personas, entre ellas 580 turistas. En las últimas horas, la comunicación directa de algunos sobrevivientes permitió reducir paulatinamente las nóminas de búsqueda:

Sunil Sharma, portavoz de la Junta de Turismo de Nepal, ratificó que al menos cinco extranjeros previamente reportados como desaparecidos lograron contactarse con las autoridades vía correo electrónico o telefónicamente.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que la lista de ciudadanos australianos sin ubicar se redujo de 43 a 38 tras ratificarse que cinco de ellos se encuentran a salvo.

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