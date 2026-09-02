Tragedia en Nepal: ya son más de 1.100 muertos y el gobierno avanza con entierros masivos Los equipos de emergencia continúan realizando las tareas de rescate mientras las víctimas van en alza. Las autoridades sepultaron cuerpos sin identificar y aguardan por resultados de ADN para obtener más información. Por Agregar C5N en









Las imágenes del desastre en Nepal. REUTERS/Athit Perawongmetha

Al cumplirse una semana de las trágicas inundaciones que arrasaron poblaciones enteras en el norte y centro de Nepal, el último reporte de la Policía confirmó la muerte de al menos 1.127 personas y la búsqueda de otras 4.850 que continúan desaparecidas.

Las labores de rescate permitieron hallar 77 nuevos cuerpos en las últimas horas, entre los cuales figuran niños y también restos de al menos 400 personas.

La tragedia ya se cobró al menos 1100 personas. La magnitud del desastre provocó el colapso absoluto de las morgues locales, situación que obligó a las autoridades a enterrar cientos de cadáveres no identificados luego de tomar muestras para pruebas de ADN.

En paralelo, familias de las víctimas llevan adelante ritos funerarios simbólicos para despedir a sus allegados ante la imposibilidad de hallar los cuerpos.

Continúan las tareas de rescate en medio de la desesperación Hasta la fecha, los equipos de emergencia lograron rescatar a 6.541 personas, entre ellas 580 turistas. En las últimas horas, la comunicación directa de algunos sobrevivientes permitió reducir paulatinamente las nóminas de búsqueda: