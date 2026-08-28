Confirmaron la identidad de un nuevo desaparecido en La Perla y ya son 30 los restos hallados

El Equipo Argentino de Antropología Forense informó que se trata de Alejandro Ernesto Jesús Jerez, empleado en IKA-Renault que fue secuestrado por la dictadura en mayo de 1976.

Su identificación en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF fue posible gracias a la comparación de restos óseos hallados en La Perla.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó este viernes la identidad de un nuevo desaparecido en La Perla, Córdoba durante la última dictadura militar y ya son 30 los restos hallados desde comenzado los trabajos. Se trata de Alejandro Ernesto Jesús Jerez quien era empleado en IKA-Renault y había sido secuestrado en mayo de 1976.

"Con esta nueva identificación, ya son 30 las personas desaparecidas halladas e identificadas en el marco de los trabajos que lleva adelante el EAAF en los terrenos donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla, en Córdoba, mientras que aún quedan cinco personas desaparecidas halladas por identificar", explicaron.

Según publicaron en sus canales oficiales, la identificación de Jerez lleva a cabo por el Laboratorio de Genética Forense del EAAF fue posible gracias a la comparación de restos óseos hallados en La Perla con las muestras de referencia de familiares obtenidas por el EAAF y perfiles genéticos aportados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Las tareas de búsqueda e identificación en la zona de Loma del Torito, dentro de la reserva natural militar La Calera, donde funcionó La Perla, son parte de la causa que lleva adelante el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

El trabajo cuenta con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Córdoba y del Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Además, cuenta con el apoyo de recursos y logística por parte del Gobierno Provincial y de la Municipalidad de Córdoba.

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Cómo funcionaba La Perla y a cuántos represores condenó la Justicia por esos crímenes de lesa humanidad

El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", había detallado Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016, tras tres años y ocho meses del inicio de la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

La sobreviviente Teresa Meschiatti, quien declaró en el juicio con 64 años sobre su detención, afirmó que vio a Menéndez en el CCDTyE "dos veces" y resaltó que "todo el mundo pasó por La Perla. Militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia".

La Perla, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Córdoba y por le que pasaron 2.500 personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura. Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba

Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías: los "blancos", considerados recuperables (muy pocos); los "grises", en proceso de recuperación; y los "negros" considerados irrecuperables. Ella perteneció a esta última categoría hasta septiembre de 1977, cuando pasó a ser "blanca". El 28 de diciembre de 1978, fue liberada pero "visitada" en cualquier momento en el domicilio de sus padres en Cosquín.

Quiénes estaban a cargo de La Perla durante la última dictadura

La red articulaba La Perla con Campo de la Ribera, el D2, dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno tanto de la provincia de Córdoba como de otras provincias que eran parte de la denominada zona 3, una de las cinco zonas en las que los represores habían dividido el país.

El III Cuerpo de Ejército instituyó la represión en la región, ejerciendo el control sobre 10 provincias. El epicentro funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren que concentraba toda la información, la inteligencia y coordinaba las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Esta tarea se llevaba a cabo desde un consejo integrado por miembros del ejército, la policía la Policía Federal, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Gobierno de la provincia, el Servicio de Inteligencia de Aeronáutica, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Escuela de Aviación Militar y la Gendarmería Nacional, en la llamada "comunidad informativa".

Del 141 dependían y coordinaban a cuatro secciones: Política, dedicada a la inteligencia; Calle, abocada a seguimientos, escuchas e infiltraciones; Operaciones Especiales (OP3), que tenía base y administraba el CCD “La Perla” y Logística, que proveía material para el funcionamiento del accionar represivo y clandestino.