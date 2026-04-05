Preocupación en Córdoba: vuelven a crecer los ríos y hay más inundaciones y evacuados

El temporal obligó a asistir a vecinos y desplegar un operativo de emergencia. Las precipitaciones superaron los valores habituales de abril en Córdoba.

Una situación de emergencia se registró este sábado en Villa Dolores , d onde la crecida del río Los Sauces provocó inundaciones en distintos sectores y derivó en la evacuación preventiva de unas 25 personas.

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El episodio tuvo lugar en la zona de La Pintada , uno de los puntos más comprometidos. Allí, el agua ingresó en varias viviendas y alcanzó alturas cercanas al metro, generando daños materiales y preocupación entre los vecinos.

De acuerdo a información oficial, e l incremento del caudal estuvo vinculado a la apertura de tres compuertas del dique Ingeniero Medina Allende , una maniobra que derivó en el desborde del curso natural del río.

Frente a este escenario, se puso en marcha un operativo conjunto con la participación de efectivos del DUAR, Bomberos Voluntarios, ETAC y personal de Defensa Civil. Las tareas incluyeron evacuaciones, asistencia a familias afectadas y un relevamiento de los daños en la zona.

Los evacuados fueron trasladados de manera preventiva a lugares seguros, mientras los equipos continúan trabajando en el área y monitorean el comportamiento del río ante posibles nuevas crecidas.

En paralelo, el nivel del dique La Viña registró un incremento significativo, superando los 100 metros, lo que obligó también a la apertura de compuertas, una situación poco frecuente que dejó postales impactantes en la región.

El fenómeno se da en el marco de intensas lluvias que afectan a distintos puntos de la provincia de Córdoba. En algunas localidades, las precipitaciones alcanzaron los 120 milímetros en pocas horas, superando el promedio histórico del mes de abril y generando complicaciones adicionales como la crecida de ríos y arroyos.

Las condiciones adversas ya habían impactado en la capital provincial y zonas cercanas, aunque en el interior también se registraron episodios de consideración. Inriville aparece entre las localidades más afectadas, seguida por La Cumbrecita, Brinkman, La Posta y San Francisco, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En La Cumbrecita, la crecida del río Medio encendió las alertas y obligó a restringir el acceso a sectores cercanos al cauce como medida preventiva. Las autoridades no descartan nuevas subas en los niveles de los ríos, debido a la persistencia de lluvias en las zonas serranas.