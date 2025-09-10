10 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué las aspiradoras podrían ser un peligro para la salud

Un uso inadecuado de este electrodoméstico puede causar consecuencias severas en nuestro cuerpo y organismo.

Las consecuencias del uso indebido de la aspiradora.

Las aspiradoras cumplen un papel fundamental en muchos hogares, ya que son las principales aliadas cuando se trata de hacer una limpieza profunda de los ambientes. Sin embargo, su uso en mal estado puede llegar a ser peligroso para la salud, por lo que hay que manejarlos con precaución.

Si bien en muchas ocasiones no dimensionamos el uso que le damos a este tipo de aparatos, es necesario revisar que no esté afectando a nuestro cuerpo.

Este suele ser un aparato muy utilizado para realizar una limpieza más eficiente del hogar, y su uso suele ser frecuente debido a la suciedad que se presenta constantemente. Sin embargo, sus consecuencias suelen ser problemas respiratorios, por lo que se recomienda un uso moderado y consciente para evitarlos.

Aspiradora 2 en 1

Por qué las aspiradoras pueden generar complicaciones en la salud

Si las aspiradoras no cuentan con un buen sistema de filtrado, pueden dispersar partículas de polvo fino en el ambiente. El polvo doméstico contiene partículas microscópicas como ácaros, bacterias y sustancias químicas nocivas que pueden desencadenar alergias, asma y otras afecciones respiratorias.

Un estudio realizado con la aspiradora sin cable Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 y el dispositivo de medición de aire air-Q reveló que durante el aspirado los niveles de polvo fino se duplicaron, alcanzando un pico de 15 μg/m³. Sin embargo, después de la limpieza, los valores disminuyeron, lo que demuestra la importancia de contar con filtros HEPA para minimizar la contaminación.

Para reducir la exposición al polvo fino, se recomienda aspirar suavemente para evitar levantar partículas en exceso. Asimismo, es necesario limpiar o cambiar los filtros con regularidad y combinar la aspiración con ventilación adecuada.

