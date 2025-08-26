26 de agosto de 2025 Inicio
El electrodoméstico que no hay que tener enchufado todo el día para evitar incendios: nadie lo hace

Este aparato es consumido diariamente, y se ignora que su uso excesivo puede conducir a una catástrofe.

Por
Este electrodoméstico puede tener graves consecuencias si presenta un problema.

Este electrodoméstico puede tener graves consecuencias si presenta un problema.

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado, sumado a la falta de mantenimiento de estos aparatos, puede tener como consecuencia un cortocircuito o incendio.

A la seguridad doméstica, y especialmente cuando se trata de dispositivos que necesitan electricidad, no se le presta tanta atención, y sus consecuencias pueden resultar fatales. En este sentido, muchos hogares experimentan la lucha contra las llamas como consecuencia de descuidos o fallos en equipos eléctricos.

El medio especializado en trucos del hogar Modena Volta Pagina advierte sobre el peligroso uso del televisor, un aparato común en cualquier hogar. Sin embargo, si bien el entretenimiento digital se encuentra omnipresente en esta era, no debemos olvidar que para eso se consume electricidad.

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla.

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla.

Medidas preventivas para evitar incendios con el televisor

El uso desmedido del televisor puede desencadenar en accidentes caseros, y muchas personas no lo ven como un riesgo. En este sentido, la costumbre de dejar el televisor encendido durante extensos periodos, incluso sin espectadores, incrementa significativamente el riesgo de incendio en el hogar.

El medio especializado señaló que esto puede llevar a un sobrecalentamiento del dispositivo, especialmente si no se toman las precauciones adecuadas. En esa línea, ventilación insuficiente, cables en mal estado o aparatos antiguos son factores que, combinados, aumentan el riesgo de fuego.

Si bien algunos televisores modernos con tecnología LED o LCD tienen mayor eficiencia energética, tampoco están exentos de esta situación. Es por eso que se recomienda tomar medidas preventivas, como revisar el estado de los cables con frecuencia y asegurarse buena ventilación cerca del dispositivo.

