Es un peligro: este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar en invierno para evitar incendios

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, su uso suele ser mayor durante el invierno, y si no se toman los recaudos suficientes, puede tener como consecuencia un cortocircuito o incendio.

Cuando se trata de dispositivos que necesitan electricidad, no se le presta tanta atención a los riesgos detrás de su uso, y sus consecuencias pueden resultar fatales. En esta línea, hasta los electrodomésticos más comunes pueden acarrear diversos problemas si no se los cuida debidamente.

Uno de ellos es el horno eléctrico, aparato que, si bien parece inofensivo, puede convertirse en una amenaza silenciosa, especialmente si permanece enchufado mucho tiempo o si se usa de forma incorrecta. Los expertos advierten que son varias las causas posibles para un potencial incendio por culpa de este electrodoméstico.

COLOCACION HORNO ELECTRICO FREEPIK Por qué el horno eléctrico puede generar incendios en invierno Existen diferentes motivos por los cuales un horno eléctrico puede generar incendios en invierno. Por un lado, puede haber una sobrecarga del sistema eléctrico, enchufes colapsados con estufas, caloventores o mantas eléctricas. Asimismo, una falla del termostato puede provocar que se siga calentando sin control.

Otras causas pueden ser la acumulación de calor, que derrite los componentes internos y causa chispas o llamas, o incluso suciedad interna, como migas, grasa o papeles olvidados que pueden inflamarse fácilmente. Por otra parte, hay que revisar las instalaciones eléctricas antiguas: muchas casas tienen cableado sin mantenimiento, lo que aumenta el peligro ante sobrecargas.