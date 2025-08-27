27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Es un peligro: este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar en invierno para evitar incendios

Si bien este aparato se suele usar diariamente, hay que evitar una serie de malos hábitos para evitar un accidente casero.

Por

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, su uso suele ser mayor durante el invierno, y si no se toman los recaudos suficientes, puede tener como consecuencia un cortocircuito o incendio.

Spotify ya no sólo será una plataforma para escuchar música: ahora sus usuarios podrán comunicarse entre sí.
Te puede interesar:

¿Mensajes directos? La nueva función de Spotify que sorprende a todos

Cuando se trata de dispositivos que necesitan electricidad, no se le presta tanta atención a los riesgos detrás de su uso, y sus consecuencias pueden resultar fatales. En esta línea, hasta los electrodomésticos más comunes pueden acarrear diversos problemas si no se los cuida debidamente.

Uno de ellos es el horno eléctrico, aparato que, si bien parece inofensivo, puede convertirse en una amenaza silenciosa, especialmente si permanece enchufado mucho tiempo o si se usa de forma incorrecta. Los expertos advierten que son varias las causas posibles para un potencial incendio por culpa de este electrodoméstico.

COLOCACION HORNO ELECTRICO

Por qué el horno eléctrico puede generar incendios en invierno

Existen diferentes motivos por los cuales un horno eléctrico puede generar incendios en invierno. Por un lado, puede haber una sobrecarga del sistema eléctrico, enchufes colapsados con estufas, caloventores o mantas eléctricas. Asimismo, una falla del termostato puede provocar que se siga calentando sin control.

Otras causas pueden ser la acumulación de calor, que derrite los componentes internos y causa chispas o llamas, o incluso suciedad interna, como migas, grasa o papeles olvidados que pueden inflamarse fácilmente. Por otra parte, hay que revisar las instalaciones eléctricas antiguas: muchas casas tienen cableado sin mantenimiento, lo que aumenta el peligro ante sobrecargas.

Horno 1.png

Como respuesta, se recomienda desenchufarlo siempre que no se use y no usarlo como fuente de calor para el ambiente. Además, debe mantenerse limpio y sin restos de comida o grasa. Por otra parte, se recomienda revisar el estado del enchufe y del cable y no dejarlo encendido sin supervisión, especialmente de noche o al salir.

Noticias relacionadas

Este electrodoméstico puede tener graves consecuencias si presenta un problema.

El electrodoméstico que no hay que tener enchufado todo el día para evitar incendios: nadie lo hace

Con ayuda del celular, es más facil detectar billetes que sean falsos.

Así es el truco para identificar un billete falso con la cámara del celular

Hoy la industria de los videojuegos está concentrada en seis grandes empresas.

La otra cara de los videojuegos: política, colonialismo y comunidades reales

Desde septiembre de 2025, WhatsApp funcionará con limitaciones en dispositivos antiguos de distintas marcas.

Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la app desde septiembre 2025

Desenchufá estos 3 electrodomésticos antes de salir de casa si querés evitar incendios

Detrás de las aplicaciones más populares se esconden diversas amenazas.

Las 10 aplicaciones más peligrosas para que usen los niños

Rating Cero

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.
play

Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

últimas noticias

La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

Hace 4 minutos
El 47% de los consultados cree que la evolución del mercado laboral será regular.

Reducción de costos: el 66% de las empresas despidió trabajadores en lo que va del año

Hace 9 minutos
La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Hace 10 minutos
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

El PRO respaldó a Javier Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

Hace 30 minutos
Javier Milei junto a Karina Milei, José Luis Espert y Sebastían Parejas. 

Tras el ataque a la caravana de Milei, el Gobierno culpó a "los kirchneristas en estado puro"

Hace 36 minutos