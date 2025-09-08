8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que pasar pan por la parrilla cuando está caliente

Cuidar la parrilla y mantenerla en condiciones antes y después de un asado ayuda a que la carne mantenga su sabor. Cuál es la técnica casera que no falla.

Por
Este truco es clave para cuidar la parrilla.

Este truco es clave para cuidar la parrilla.

Freepik

La mayoría de los hogares argentinos tienen una parrilla, ya sea tradicional o portátil, que suele usarse bastante seguido para hacer un rico asado, hamburguesas, choripanes o cualquier otro corte de carne roja. Sin embargo, después viene lo que muchos tratan de evitar: el momento de limpiarla.

Por el hecho intervino la Policía.
Te puede interesar:

Río Negro: hallaron dos cuerpos e identificaron a un hombre que estaba desaparecido

Es común que la carne desprenda grasa durante la cocción y esto, sumado a restos de carbón, cenizas y otros residuos, genera una capa de suciedad que se adhiere a la parrilla y resulta muy difícil de remover una vez que se enfría. Si no se limpia, esta grasa acumulada puede modificar el sabor de la comida.

No todos saben cómo limpiar correctamente la parrilla, ya que es necesario usar productos que sean lo suficientemente potentes como para remover la grasa pero no tan abrasivos como para rallar o dañar el metal. La solución perfecta es un elemento que seguro tenés en tu casa: pan duro.

Pan francés

El motivo por el que hay que pasar pan por la parrilla cuando está caliente

Pasar un pan duro por la parrilla y frotarlo como si fuera una esponja es uno de los métodos más efectivos para limpiar la grasa que se acumuló después de un asado. Al tratarse de pan viejo, no se desarmará fácilmente y ayudará a ejercer presión sobre el metal sin llegar a dañarlo.

Para limpiarla correctamente, es clave que la parrilla esté caliente al momento de pasar el pan. La temperatura ayudará a que la grasa empiece a derretirse y los restos de comida se aflojen. Algunos asadores recomiendan untarle un poco de aceite al pan para lubricar la parrilla y evitar que la carne se pegue.

Además de la técnica del pan duro, existen otras recetas caseras y económicas para limpiar una parrilla engrasada: con un cepillo metálico; con limón o vinagre con sal gruesa; con media cebolla; con bicarbonato de sodio y agua caliente, o simplemente colocándola sobre las brasas para aflojar la suciedad.

Noticias relacionadas

Los riesgos que conlleva el uso desmedido del aire acondicionado.

El aire acondicionado puede ser peligroso para la salud: el motivo

que grupo tendra 50% de descuento en el tramite de la renovacion de la licencia de conducir

Qué grupo tendrá 50% de descuento en el trámite de la renovación de la licencia de conducir

¿Cómo es el truco casero para darle brillo a la madera de una forma simple y natural?

Cómo es el truco casero para darle brillo a la madera de una forma simple y natural

Este mes habrá varios Feriados en diversos lugares de la provincia

Confirman que será feriado para el jueves 11 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza

play

Conducía por la 9 de Julio, le agarró un paro cardíaco y murió

Los titulares de vehículos podrán habilitar a terceros en la cédula digital de automotores a través de la app Mi Argentina.

Cédula digital de automotores: se podrá habilitar a terceros desde la app Mi Argentina

Rating Cero

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo?

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.
play

Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.
play

Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

últimas noticias

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

Hace 8 minutos
One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Hace 12 minutos
Crisis institucional en Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Hace 13 minutos
play

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Hace 16 minutos
Guillermo Francos y Axel Kicillof.

Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

Hace 31 minutos