Por qué hay que pasar pan por la parrilla cuando está caliente Cuidar la parrilla y mantenerla en condiciones antes y después de un asado ayuda a que la carne mantenga su sabor. Cuál es la técnica casera que no falla. Por







Este truco es clave para cuidar la parrilla. Freepik

La mayoría de los hogares argentinos tienen una parrilla, ya sea tradicional o portátil, que suele usarse bastante seguido para hacer un rico asado, hamburguesas, choripanes o cualquier otro corte de carne roja. Sin embargo, después viene lo que muchos tratan de evitar: el momento de limpiarla.

Es común que la carne desprenda grasa durante la cocción y esto, sumado a restos de carbón, cenizas y otros residuos, genera una capa de suciedad que se adhiere a la parrilla y resulta muy difícil de remover una vez que se enfría. Si no se limpia, esta grasa acumulada puede modificar el sabor de la comida.

No todos saben cómo limpiar correctamente la parrilla, ya que es necesario usar productos que sean lo suficientemente potentes como para remover la grasa pero no tan abrasivos como para rallar o dañar el metal. La solución perfecta es un elemento que seguro tenés en tu casa: pan duro.

Pan francés Freepik El motivo por el que hay que pasar pan por la parrilla cuando está caliente Pasar un pan duro por la parrilla y frotarlo como si fuera una esponja es uno de los métodos más efectivos para limpiar la grasa que se acumuló después de un asado. Al tratarse de pan viejo, no se desarmará fácilmente y ayudará a ejercer presión sobre el metal sin llegar a dañarlo.

Para limpiarla correctamente, es clave que la parrilla esté caliente al momento de pasar el pan. La temperatura ayudará a que la grasa empiece a derretirse y los restos de comida se aflojen. Algunos asadores recomiendan untarle un poco de aceite al pan para lubricar la parrilla y evitar que la carne se pegue.