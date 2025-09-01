1 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que limpiar las ventanas con sal: los motivos

Esta receta casera no solo es fácil y más económica que los limpiadores industriales, sino que tiene una ventaja extra que pocas personas conocen.

Por
Limpiar las ventanas con sal es más efectivo que con otros productos.

Lavar las ventanas es una de las tareas más molestas de la casa ya que, la mayoría de las veces, los productos que compramos en el supermercado dejan marcas o no eliminan ciertas manchas a fondo. Sin embargo, no hace falta gastar mucho dinero para tener vidrios impecables, ya que pueden limpiarse con sal.

Esta receta casera tiene varias ventajas. Por un lado, es económica, rápida y se prepara con ingredientes de uso común, así que te saca de cualquier apuro. Por otro, te permite evitar productos químicos o limpiadores con sustancias que puedan causar irritación, especialmente si hay alérgicos en la familia.

Pero también hay un motivo adicional y muy útil en invierno: limpiar las ventanas con sal evita que se empañen. Los vidrios quedan protegidos contra las bajas temperaturas y se retrasa la formación de humedad o hielo, lo que también ayuda a que luzcan perfectos por más tiempo.

Materiales para limpiar las ventanas con sal

  • 1 litro de agua tibia.
  • Dos cucharadas de sal (preferentemente fina).
  • Media taza de vinagre blanco (opcional).
  • Esponja o paño de microfibra.
  • Trapo seco o diario para secar.

Cómo preparar la solución de limpieza

  1. Mezclar el agua tibia y la sal en un balde u otro recipiente.
  2. Si los vidrios están muy sucios o tienen grasa (por ejemplo, si son las ventanas de la cocina), añadir vinagre blanco para potenciar la mezcla.
  3. Mojar la esponja o paño de microfibra en el agua con sal.
  4. Frotar los vidrios con movimientos circulares, con más dedicación en aquellos sectores donde haya manchas difíciles.
  5. Enjuagar los vidrios con un paño limpio y húmedo para retirar cualquier resto de sal.
  6. Secar los vidrios con un trapo limpio o un diario arrugado para evitar las marcas de agua.

