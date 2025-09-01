Por qué hay que limpiar las ventanas con sal: los motivos Esta receta casera no solo es fácil y más económica que los limpiadores industriales, sino que tiene una ventaja extra que pocas personas conocen. Por







Limpiar las ventanas con sal es más efectivo que con otros productos. Freepik

Lavar las ventanas es una de las tareas más molestas de la casa ya que, la mayoría de las veces, los productos que compramos en el supermercado dejan marcas o no eliminan ciertas manchas a fondo. Sin embargo, no hace falta gastar mucho dinero para tener vidrios impecables, ya que pueden limpiarse con sal.

Esta receta casera tiene varias ventajas. Por un lado, es económica, rápida y se prepara con ingredientes de uso común, así que te saca de cualquier apuro. Por otro, te permite evitar productos químicos o limpiadores con sustancias que puedan causar irritación, especialmente si hay alérgicos en la familia.

Pero también hay un motivo adicional y muy útil en invierno: limpiar las ventanas con sal evita que se empañen. Los vidrios quedan protegidos contra las bajas temperaturas y se retrasa la formación de humedad o hielo, lo que también ayuda a que luzcan perfectos por más tiempo.

la sal en la ventana Materiales para limpiar las ventanas con sal 1 litro de agua tibia.

Dos cucharadas de sal (preferentemente fina).

Media taza de vinagre blanco (opcional).

Esponja o paño de microfibra.

Trapo seco o diario para secar.