Este es el truco que pone tiza en el armario para eliminar un olor clave: todos lo combaten al limpiar

Si tu mueble huele a humedad o tiene un aroma desagradable que no desaparece aunque lo higienices, hay un tip casero muy simple que puede ayudarte: este es el truco de poner tiza en el armario para eliminar un olor clave que todos combaten al limpiar.
Sí, la misma tiza que se usa para escribir en pizarras puede ser tu aliada para combatir ese olor que se acumula con el tiempo y que muchos intentan eliminar sin éxito.
La tiza tiene una propiedad clave: absorbe la humedad. Y es justamente el aire húmedo el que muchas veces causa ese típico olor a encierro en la ropa y los muebles. Al colocar varias piezas de tiza dentro del armario, estas actúan como un absorbente natural, reduciendo el exceso de agua y el mal olor. Sin dudas, se trata de una solución sencilla, barata y eficaz para combatir ese olor molesto en tu armario. Con un mantenimiento mínimo, podés mantener tus prendas y tu hogar con un aroma fresco y libre de vapor sin esfuerzo ni grandes gastos.
Cómo es el truco casero que coloca tiza en el armario
Para aplicar este truco, simplemente tenés que poner varias tizas en pequeñas bolsas de tela o atarlas con una malla fina y ubicarlas en diferentes estantes del armario. Lo ideal es colocar al menos dos o tres bolsas si el mueble es grande. Además, es recomendable cambiarlas cada mes para mantener su efectividad.
Otro punto a favor es que este método es económico y ecológico. A diferencia de los desodorantes químicos para armarios, la tiza no emite fragancias artificiales ni sustancias tóxicas. Por eso, es perfecta para quienes buscan soluciones naturales y seguras en el hogar.
Si querés potenciar el efecto, podés combinar la tiza con unas gotas de aceite esencial en las bolsitas donde la colocás. Así no solo absorberás la humedad, sino que también le darás un aroma fresco a tu ropa de manera completamente natural. Este método casero también sirve para otros espacios donde se concentra humedad, como cajones, alacenas o incluso dentro de bolsos que no se usan con frecuencia. Solo tenés que adaptar la cantidad de tiza según el tamaño del espacio a tratar.