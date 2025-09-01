Este es el truco que pone tiza en el armario para eliminar un olor clave: todos lo combaten al limpiar Un tip casero, económico y natural para eliminar el aroma a encierro: cómo usarla para reducir la humedad y mantener la ropa fresca por más tiempo. Por







Existe un truco de poner tiza en el armario para eliminar un olor clave que todos combaten al limpiar.

Si tu mueble huele a humedad o tiene un aroma desagradable que no desaparece aunque lo higienices, hay un tip casero muy simple que puede ayudarte: este es el truco de poner tiza en el armario para eliminar un olor clave que todos combaten al limpiar.

Sí, la misma tiza que se usa para escribir en pizarras puede ser tu aliada para combatir ese olor que se acumula con el tiempo y que muchos intentan eliminar sin éxito.

La tiza tiene una propiedad clave: absorbe la humedad. Y es justamente el aire húmedo el que muchas veces causa ese típico olor a encierro en la ropa y los muebles. Al colocar varias piezas de tiza dentro del armario, estas actúan como un absorbente natural, reduciendo el exceso de agua y el mal olor. Sin dudas, se trata de una solución sencilla, barata y eficaz para combatir ese olor molesto en tu armario. Con un mantenimiento mínimo, podés mantener tus prendas y tu hogar con un aroma fresco y libre de vapor sin esfuerzo ni grandes gastos.

armario tiza Cómo es el truco casero que coloca tiza en el armario Para aplicar este truco, simplemente tenés que poner varias tizas en pequeñas bolsas de tela o atarlas con una malla fina y ubicarlas en diferentes estantes del armario. Lo ideal es colocar al menos dos o tres bolsas si el mueble es grande. Además, es recomendable cambiarlas cada mes para mantener su efectividad.

Otro punto a favor es que este método es económico y ecológico. A diferencia de los desodorantes químicos para armarios, la tiza no emite fragancias artificiales ni sustancias tóxicas. Por eso, es perfecta para quienes buscan soluciones naturales y seguras en el hogar.