Por qué hay personas que solo envían audios de WhatsApp: esto dice la psicología

Las grabaciones permiten ver modos particulares de relacionarse. La elección del audio responde a necesidades prácticas y emocionales.

Por
Especialistas en psicología coinciden en que detrás de esta elección hay motivos que van más allá de la simple practicidad.

Redes sociales
  • Motivos psicológicos que explican por qué algunas personas eligen las notas de voz como su vía principal de comunicación
  • Factores vinculados al control, la comodidad y la gestión del tiempo al evitar llamadas o chats escritos
  • Aportes de especialistas que analizan cómo influyen la anticipación, la expresión personal y la evitación de interrupciones
  • Razones emocionales que intervienen al grabar un mensaje y cómo esta práctica puede generar cercanía o distancia

Las notas de voz suelen ser una alternativa frecuente para quienes necesitan comunicarse rápido sin detenerse a escribir. Este modo de interacción desplazó a las llamadas tradicionales y se convirtió en un recurso habitual dentro de WhatsApp, generando interés por comprender qué impulsa a ciertos usuarios a emplearlo de manera casi exclusiva.

Especialistas en psicología coinciden en que detrás de esta elección hay motivos que van más allá de la simple practicidad. La posibilidad de regular el propio discurso, administrar el tiempo y evitar conversaciones en simultáneo son elementos que explican por qué este formato gana terreno en el día a día.

Al observar estas conductas desde una mirada profesional, surgen factores relacionados tanto con la dinámica comunicacional como con el manejo emocional, dando a entender qué lleva a algunas personas a preferir grabar un mensaje antes que escribir o realizar una llamada.

audios Whatsapp.webp

Por qué hay personas que solo envían audios de WhatsApp

El psicoanalista José Eduardo Abadi sostiene que inclinarse por una nota de voz, en lugar de hablar en tiempo real, puede estar asociado al deseo de controlar cómo se transmite una idea. Al grabar un mensaje, la persona decide el tono, el ritmo y la extensión sin interrupciones, lo que le permite desenvolverse con mayor seguridad.

A esto se suma que las notas de voz hacen más fácil la organización del tiempo. Flavio Calvo, doctor y profesor de psicología, explica que esta modalidad evita coordinar horarios y permite comunicar una idea sin interrumpir al receptor, algo que vuelve la interacción más flexible.

Otro punto clave es la planificación. Según Abadi, grabar un mensaje deja margen para corregir o ajustar lo dicho antes de enviarlo, una alternativa que muchos valoran cuando quieren asegurarse de que su mensaje se entienda con claridad.

La experta en Programación Neurolingüística Anna Flores agrega que para algunas personas una llamada puede resultar incómoda, mientras que un audio puede escucharse cuando resulte conveniente, lo que reduce la tensión que puede generar un intercambio directo.

PERSONA MANDANDO AUDIOS WHATSAPP

También interviene la necesidad de expresarse sin interrupciones. Flores indica que este hábito refleja una tendencia creciente a priorizar la expresión individual, donde la espontaneidad del diálogo queda en segundo plano frente a un mensaje elaborado y sin cortes.

En términos emocionales, grabar un audio puede servir para modular sentimientos o matizar la intensidad del discurso. Según Flores, repetir la grabación o ajustar el tono es una manera de mostrar una imagen calculada, disimulando emociones que quizá no se quieran dejar a la vista.

