Quiénes deben pagar nuevamente la VTV si te rechazaron el trámite y cómo hacerla por segunda vez

Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo
La VTV es obligatoria para autos, motos, camionetas y camiones para garantizar la seguridad vial.
Si el vehículo no aprueba la revisión, se otorgan 60 días para realizar las reparaciones y volver a presentarlo sin pagar nuevamente.
Pasados los 60 días, el trámite se anula y hay que abonar la VTV otra vez, como si fuera la primera vez.
Rechazo masivo de la VTV implica que muchos conductores deben programar un nuevo turno y pagar nuevamente si no corrigieron las fallas a tiempo.
Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo. Pasado ese tiempo, el trámite se anula y hay que pagarlo otra vez. Te contamos cómo funciona, qué dice la normativa vigente y qué revisar antes de presentarte de nuevo.
Cada vehículo que circula por la Ciudad de Buenos Aires —auto, moto, camioneta o camión— debe realizar la Verificación Técnica Vehicular para asegurar que cumple con las condiciones mínimas de seguridad.
Pero cuando la revisión no se aprueba, el trámite no termina ahí: es obligatorio corregir todas las fallas señaladas.
Cómo debés hacer si te rechazaron el trámite de la VTV
Según la normativa porteña, cuando un vehículo es rechazado, el titular dispone de 60 días corridos para:
Hacer las reparaciones indicadas
Volver a presentarse en la misma planta
Completar la verificación sin pagar un nuevo turno
Este beneficio solo aplica si se respeta ese plazo y si se asiste al mismo centro donde se realizó el primer chequeo.
Se debe volver a pagar el trámite completo cuando:
Pasaron más de 60 días desde la desaprobación
El vehículo no regresó a la planta dentro del plazo
Se intentó hacer la segunda revisión en una planta distinta
Las fallas no se repararon de forma adecuada y vuelve a ser rechazado
En estos casos, la gestión queda anulada y la persona debe comenzar todo desde cero, abonando el costo completo de la VTV como si fuera la primera vez.
Si tu auto fue rechazado y estás dentro de los 60 días, el proceso es simple:
Revisá el informe técnico que te dieron en la planta.
Realizá todas las reparaciones obligatorias.
Volvé a la misma planta, sin necesidad de sacar nuevo turno.
Presentá el vehículo para completar la verificación.
Si se solucionaron las fallas, se aprueba en el momento y se entrega la oblea.
Qué revisiones tiene la VTV
Aunque depende del tipo de vehículo, en general se controlan:
Sistema de frenos
Suspensión y dirección
Luces y señalización
Chasis, tren delantero y tren trasero
Emisiones contaminantes
Estado de neumáticos
Seguridad general (cinturones, bocina, matafuego, espejos, etc.)
Tener estos puntos en buen estado evita rechazos y gastos innecesarios.