Quiénes deben pagar nuevamente la VTV si te rechazaron el trámite y cómo hacerla por segunda vez

Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo

Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo. Pasado ese tiempo, el trámite se anula y hay que pagarlo otra vez. Te contamos cómo funciona, qué dice la normativa vigente y qué revisar antes de presentarte de nuevo.

Cada vehículo que circula por la Ciudad de Buenos Aires —auto, moto, camioneta o camión— debe realizar la Verificación Técnica Vehicular para asegurar que cumple con las condiciones mínimas de seguridad.

Pero cuando la revisión no se aprueba, el trámite no termina ahí: es obligatorio corregir todas las fallas señaladas.

Según la normativa porteña, cuando un vehículo es rechazado, el titular dispone de 60 días corridos para:

Este beneficio solo aplica si se respeta ese plazo y si se asiste al mismo centro donde se realizó el primer chequeo.

Se debe volver a pagar el trámite completo cuando:

Pasaron más de 60 días desde la desaprobación

El vehículo no regresó a la planta dentro del plazo

Se intentó hacer la segunda revisión en una planta distinta

Las fallas no se repararon de forma adecuada y vuelve a ser rechazado

En estos casos, la gestión queda anulada y la persona debe comenzar todo desde cero, abonando el costo completo de la VTV como si fuera la primera vez.

Si tu auto fue rechazado y estás dentro de los 60 días, el proceso es simple:

Revisá el informe técnico que te dieron en la planta.

Realizá todas las reparaciones obligatorias.

Volvé a la misma planta, sin necesidad de sacar nuevo turno.

Presentá el vehículo para completar la verificación.

Si se solucionaron las fallas, se aprueba en el momento y se entrega la oblea.

Qué revisiones tiene la VTV

Aunque depende del tipo de vehículo, en general se controlan:

Sistema de frenos

Suspensión y dirección

Luces y señalización

Chasis, tren delantero y tren trasero

Emisiones contaminantes

Estado de neumáticos

Seguridad general (cinturones, bocina, matafuego, espejos, etc.)

Tener estos puntos en buen estado evita rechazos y gastos innecesarios.